الحلقة الختامية.. شاهد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 130 الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع عبر قصة عشق

يتوقع الجميع أن تشهد الحلقة المقبلة من مسلسل "المؤسس عثمان" تطورات مثيرة، حيث سيتم بدء إقامة إمارة جديدة خاصة بالسيد عثمان، مما يمثل بداية قواعد الدولة العثمانية، وسيعمل عثمان على توحيد صفوف القبائل التركمانية لفتح القلاع البيزنطية المجاورة له على الحدود، وهذا سيساعد على بناء الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن تنتهي سلسلة أحداث الموسم الرابع من المسلسل مع هذه المستجدات المشوقة.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع

بعد انتظار طويل دام لمدة تسعة مواسم، بما في ذلك خمسة مواسم من "قيامة أرطغرل" وأربعة مواسم من "المؤسس عثمان"، سنشاهد أخيرًا بداية مرحلة التأسيس الفعلية للدولة العثمانية، وذلك بعد سلسلة من الأحداث المتكررة التي انتقدها العديد من المتابعين ووصفوها بأنها مملة للغاية. ولذلك، يشعر الجميع بالحماس والترقب لمشاهدة هذه المرحلة الجديدة في تطورات مسلسل "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان".

من المتوقع أن نشهد أحداثًا جديدة ومثيرة في الموسم الخامس من مسلسل "المؤسس عثمان"، مع إضافة سيناريوهات جديدة لجعل الأحداث أكثر إثارة، ويمكن أن يكون الموسم القادم الموسم الأخير للمسلسل، ولكن إذا حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا كما حدث في المواسم السابقة، فقد يقوم المنتج بتجديد المسلسل لموسم آخر، ولذلك، يترقب الجميع بفارغ الصبر الموسم الجديد وما سيحمله من تطورات جديدة في قصة بناء الدولة العثمانية.

من المتوقع أن تشهد الحلقة 130 من مسلسل "المؤسس عثمان" مواجهة عنيفة بين عثمان والبيزنطيين بقيادة فالنس، الذي يعرف أيضًا باسم "موازلان"، وتم الكشف أن الحلقة ستقدم معركة عنيفة على الشاطئ، ويقول البعض إنها قد تكون معركة بافيوس التاريخية، ولكن لا يمكن التأكد من ذلك حتى نشاهد الحلقة بأنفسنا، ومن المتوقع أن تكون هذه المشاهد إحدى أكثر المشاهد إثارة وتشويقًا في المسلسل حتى الآن، مما يجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر عرض الحلقة.

موعد عرض الحلقة 130 مسلسل عثمان الموسم الرابع

تُعرض الحلقة 130 اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ATV التركية وهي الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان منذ بداية عرض المسلسل، بينما يتم ترجمة الحلقة في منتصف الليل على منصة موقع النور، في حين أن القنوات العربية تقوم بعرض الحلقة يوم الخميس.

تُعد قناة الفجر من أشهر القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، إلى جانب قناة الصعايدة المصرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان: