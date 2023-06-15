فيليب موريس العالمية: أمامنا 24 شهرًا للوصول بالمنتجات الخالية من الدخان إلى 50% من إيراداتنا

خلال مؤتمر التكنولوجيا الإبداعية "Technovation”

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس" العالمية، "ياتشيك أولتشاك"، أن الشركة ماضية في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية المتعلقة بخلق مستقبل خال من الدخان الذي يعزز الجهود العالمية في مجال الحد من المخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا الإبداعية “Technovation” الذي أقيم بمركز التنمية والأبحاث التابع لشركة فيليب موريس إنترناشيونال بمدينة نيوشاتل بسويسرا، لاستعراض التقدم الذي أحرزته الشركة في مجال التحول نحو المنتجات الخالية من الدخان، وذلك عبر مجموعة من الجلسات العامة والحلقات النقاشية بحضور ممثلي شركة فيليب موريس إنترناشيونال وفريق الادارة العليا للشركة.

وأكد اولتشاك على دور الشركة الرائد في دفع عملية التحول في صناعة التبغ، منذ افتتاحها لأكبر مركز بحث وتطوير للمنتجات الخالية من الدخان في عام 2009. وأوضح أنه في عام 2016، حددت فيليب موريس هدفًا استراتيجيا يتمثل في تحقيق أكثر من 50٪ من إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن الشركة تخطو حاليا خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها.

وقال أولتشاك "أمامنا ما يقرب من 24 شهرًا لتحقيق طموحنا التجاري بالنسبة للمنتجات الخالية من الدخان. ونحن الآن أكثر تركيزًا للوصول لما هو أبعد من مجرد تحقيق نسبة الـ 50٪، وقد نجحنا خلال الربع الأول من 2023 في تحقيق 35٪ من إجمالي إيراداتنا من مبيعات المنتجات الخالية من الدخان. لقد تحققت هذه النسبة دون أي دعم واضح من الجهات المعنية، وإذا كانت البيئة المناسبة قد توفرت، لكان سيمكننا أن نكون شركة خالية من الدخان الآن."

وأضاف: “لقد قمنا باختبارات لقياس كيف يتفاعل جسم الإنسان مع التعرض للمخاطر المنخفضة للمنتجات الخالية من الدخان، وكانت النتائج تشير إلى أن نسبة التعرض للمواد الكيميائية الضارة تكاد تقترب من التوقف الكامل عن التدخين. وأن إحصائيات السوق تشير أيضًا إلى أنه عندما تتوفر المنتجات الخالية من الدخان لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، يكون هناك انخفاضٌ في معدلات التدخين في حدود 30-35٪".

وأكد أولتشاك، أن المنتجات الخالية من الدخان يمكن أن تكون وسيلةً فعالة لخفض المخاطر الناتجة عن التدخين التقليدي، لأنها مثبتة علميًا وتمكننا من التخلص من عملية إحتراق التبغ على الرغم من أنها ليست خالية من المخاطر، إلا أنها تعتبر بديلًا أفضل للبالغين الذين يريدون الاستمرار في التدخين.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أن الاحتراق، الذي يحدث في السيجارة التقليدية ينتج أكثر من 6000 مادة كيميائية، تم تحديد العديد منها على أنها سبب رئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين. وأكد المشاركون أن أحد المنتجات الخالية من الدخان هي منتجات التبغ المسخن، تعمل على تسخين التبغ عند نحو 350 درجة بدلًا من حرقه وبالتالي تخفض المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان السجائر التقليدية بنسبة تتراوح ما بين 90-95%. غير أن هذه المنتجات لا تخلو من المخاطر لأنها تحتوي على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان، ولكنه ليس السبب في الامراض المرتبطة بالتدخين.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أن فئة المنتجات الخالية من الدخان التي تقدمها شركة فيليب موريس تشتمل على البخار الإلكتروني والنيكوتين الفموي ومنتجات التبغ المسخن.

وطالبوا من الجهات المعنية، مثل المشرعين ومسؤولي الصحة العامة ووسائل الإعلام وشركات التبغ الأخرى بأن يلعبوا دورًا استباقيًا لدعم الصحة العامة والتحول نحو بدائل أفضل مدعومة بالعلم، مشددين على أهمية سياسات الحد من المخاطر في تشكيل مستقبل صناعة التبغ العالمية.

انتهى

عن فيليب موريس انترناشيونال:

تعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة وتسويق منتجات التبغ، فهي تمتلك محفظة منتجات متنوعة تضم أشهر العلامات التجارية من السجائر، والمنتجات الخالية من الدخان، والتي تتضمن المنتجات التي تعمل بتكنولوجيا تسخين التبغ، بالإضافة لمنتجات النيكوتين عن طريق الفم. في عام 2008 بدأت فيليب موريس انترناشونال في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول نحو العلم والابتكار، لخلق مستقبل خالٍ من الدخان، واستثمرت في هذا المجال حتى الان أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات تبغ مبتكرة خالية من الدخان، مستعينة في ذلك بتقيمات علمية عالية المستوي، لا سيما في مجالات علم السموم والابحاث السريرية والسلوكية، من أجل تقديم هذه المنتجات تجاريًا للبالغين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدخين، لحين تحقيق الهدف الأكبر وهو إنهاء بيع السجائر التقليدية تمامًا. في نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس إنترناشيونال على شركة Swedish Match - الرائدة في منتجات النيكوتين عن طريق الفم، الأمر الذي نتج عنه شركة عالمية لتقديم منتجات التبغ الخالية من الدخان بقيادة علامتي IQOS وZYN. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI وSwedish Match من منتجات التبغ المعدلة للمخاطر (MRTPs). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 73 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 17.8 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 32٪ من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للعام 2022 بأكمله. في فبراير2021، أعلنت فيليب موريس انترناشيونال، عن طموحها في التوسع في مجالات الصحة، بهدف تعزيز جودة الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة، عن طريق شركة VecturaFertin Pharma التابعة لها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pmi.com وwww.pmiscience.com