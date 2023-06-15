بيلنجهام يجتاز الفحوصات الطبية في ريال مدريد

اجتاز لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام الفحوصات الطبية التي أجريت عليه صباح اليوم الخميس في ريال مدريد قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

ويقدم نادي ريال مدريد ظهر اليوم لاعبه الجديد بيلنجهام والذي انتقل لصفوفه لمدة ٦ مواسم قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وجاء بيان ريال مدريد بشأن اجتياز بيلنجهام للفحوصات الطبية كالتالي:"خضع لاعب ريال مدريد الجديد لاختبارات في مستشفى جامعة سانيتاس لا موراليا".

وأضاف:"ذهب بيلينجهام إلى مستشفى جامعة سانيتاس لا موراليا، حيث اجتاز الفحص الطبي بشكل مرض قبل تقديمه كلاعب جديد في ريال مدريد".

