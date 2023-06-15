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دون إصابات.. الحماية المدنية تخمد حريق بشقة سكنية في الطالبية

حوادث
حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية في الجيزة، اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في شارع رحب عبد الموجود بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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