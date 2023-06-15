أحد أقارب أسير عن الأسرى: لا توجد توقعات من الاحتلال لإطلاق سراحهم بل من السنوار

تقارير وحوارات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بمناسبة حلول الذكرى التاسعة  لسجن أسرى صفقة شاليط، تم إجراء مقابلة مع أحد افراد عائلة الأسرى (الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط)، حيث أشار إلى أنه لم يطرأ أي تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى مع إصرار يحيى السنوار رئيس حركة حماس ورفضه أي مقترح لإطلاق سراحهم قبل الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط.

 

ومع إساءة دولة الاحتلال للأسرى في سجونها ووضعهم في ظروف غير مُناسبة تتنافى وحقوق الإنسان وعدم توفير علاج أو مواد غذائية لهم، استبعد المذكور أن تستجيب دولة الاحتلال لمطالب السنوار خاصة أن أعداد أسرى صفقة شليط تصل إلى عشرات الأسرى، وهو ما يهدد باستمرار الأسرى في سجون دولة الاحتلال.

 

هذا وقد شهدت غزة فعالية “حروف عبر أمواج البحر”، التي نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين والتي استعمل فيها أبناء الأسرى رسائل ورقية مكتوبة بخط اليد وضعت في زجاجات بلاستيكية ثم ألقيت بالبحر،  واحتوت تلك الرسائل على مطالب بالسماح لهم بزيارة ذويهم في سجون الاحتلال.

 

 يأتي هذا في الوقت الذي يعرف فيه ملف تبادل الأسرى شللا تاما وصل إلى حد تلويح قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بتعليق ملف التبادل نهائيا وإلى الأبد بسبب ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي ورفض المبادرة التي أطلقتها حماس وأعطتها إطارًا عامًّا إنسانيًّا على حد تعبيرها.

فلسطين الاحتلال الاسري السنوار شاليط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

التأهل رسمياً.. أهداف مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023

كورة لايف الآن بث مباشر (يلا شوت) جارية مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 ‘‘ الشوط الثاني ‘‘

هدف ميسي العالمي اليوم في شباك استراليا

عاجل.. كولر يحسم الجدل ويرفض التفريط في خدمات دينامو الأهلي

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 130 مترجمة HD | موقع النور

عاجل.. موسيماني يعلن رحيله عن أهلي جدة ويوجه رسالة للجماهير

بث مباشر مباراة منتخب مصر يلا شوت بـدون تقطيع: جارية الآن ( 1 - 1 ) مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

ظهرت الآن.. بالإسم ورقم الجلوس تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية نتائج الامتحانات [ رابط خاص ] حصرياً