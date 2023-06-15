عاجل.. الزمالك يطارد "دبابة" الدوري التونسي

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح أسامة بوقرة مهاجم فريق الأولمبي الباجي التونسي لمسؤولي النادي الأبيض من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

وتستطلع إدارة النادي الأبيض رأي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني من أجل حسم التعاقد مع المهاجم التونسي خلال الميركاتو الصيفي.

واستقرت إدارة نادي الزمالك على البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعدما لم يقدم أي إضافة تذكر لخط هجوم الأبيض خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة، يوم 27 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

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