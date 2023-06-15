محلل: نرفض وجود مواد إقصائية ضمن قانون الانتخابات الليبية

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن هناك انتقادات عديدة تعرض لها قانون الانتخابات الذي أنجزته اللجنة المشتركة 6+6 لما يحتويه من عيوب وثغرات ستقود بما لا يجعل مجالًا للشك إلى فشل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها أواخر العام الجاري، موضحا أنه حسب الأنباء فقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على أعضاء اللجنة لوضع قوانين تسمح بإقصاء عدد من السباق الرئاسي.

وأضاف أنه بعدما نجحت واشنطن في إفشال إنتخابات ديسمبر 2021 وعرقلة سبل الوصول إلى قوانين انتخابية تتماشى مع مطالب الشعب الليبي للسماح بخوض الجميع للسباق الرئاسي.



وتابع أن ذلك تيعتبر نقطة الخلاف الحالية والتي تصب في صالح الولايات المتحدة المستفيدة من الفوضى وغياب رئيس الدولة في البلاد هي المادة الثانية عشر والتي تنص على أن تُجرى إنتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال مائتين وأربعين يومًا من تاريخ صدور قوانين الإنتخابات، الأمر الذي يُرجح أن يتم إجراء الإنتخابات مطلع العام المقبل، ومن ضمن بنود المادة هو أن تتكون الإنتخابات الرئاسية من جولتين.

ومن جانبه اعتبر رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح، أن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث، الرئاسة والبرلمان ومجلس الأمة، في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، سيؤدي إلى الفوضى داخل مراكز الانتخابات ما يجعلها تقع فريسة للأزمات، مشيرا إلى أن مرحلة العد والفرز في حال إجراء الانتخابات بشكل متزامن ستطول إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية.

وفي السياق ذاته أعربت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران، عن رفضها لقوانين لجنة 6+6، حيث قالت إن مخرجات اللجنة لن تفضي إطلاقًا لإجراء الانتخابات، بل إلى تعطيلها بسبب ما تضمنته من مواد خلافية، وإشكاليات دستورية وقانونية، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.

كما انتقد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، مشروع قانون إنتخاب مجلس الأمة، وتحديدًا الغرفة الأولى به "النواب"، مشيرًا إلى أن شروط الترشح لعضوية الأخير تعد أصعب بكثير من الترشح لمنصب الرئاسة، رغم محدودية صلاحيات النائب مقارنة برئيس البلاد.

وقال الشهيبي إن عضوية البرلمان لا تتطلب فقط أن يكون المرشح غير حامل لأي جنسية أخرى، بل أن يكون والداه أيضا ليبيين، وهذا أمر مستغرب، ويستبعد شريحة كبيرة من الليبيين الذين ترعرعوا داخل أسر تجمع بين أب ليبي وأم من دول الجوار.

ويرى الخطاب، أن لجنة 6+6 نجحت في معالجة النقاط الخلافية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لكنها في الوقت نفسه خلقت عقبات جديدة قد تؤدي إلى فشل إجراء الإنتخابات أو إجراءها مع إقصاء طبقة كبيرة من أبناء الشعب الليبي وهو ما يتعارض مع مطالب الشعب ويخدم مصالح دول الغرب المستفيدة من الفوضى السياسية في ليبيا.