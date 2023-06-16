تامر عاشور: اعتقاد عمرو مصطفى إن مافيش حد بينجح غير بجيتاره "كذبة"

استضافت المذيعة أسما إبراهيم النجم تامر عاشور في حلقة مميزة من برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قنوات القاهرة والناس.

وتحدث تامر خلال الحلقة في أكثر من موضوع يخص حياته الشخصية والفنية بجانب حديثه عن عمرو مصطفى والذكاء الإصطناعي.

تامر عاشور يرد على تصريحات عمرو مصطفى

وعلق على كلام عمرو مصطفى بأنه رغم وجود مبدعين كتير إلا أنه شايف أن صناعة الموسيقى في مصر انهارت.

ليرد عاشور قائلًا ط: "انا مش مع أي شخص بيقول ان الموسيقى انهارت ومش من حق أي شخص يشوف كده، صناعة الموسيقي زي الفل وانا بيصعب عليا ان يطلع حد مصري يقول كده، لان هو من نفس الصناعه دي".

وأضاف: "عمرو مصطفى المزيكا بتاعته ناجحة جدًا على مر التاريخ مع فنانين كتير بس ده مايدهوش حق إنه يقيم حد".

لماذا يهاجم تامر عاشور عمرو مصطفى؟

ووجهت أسما إبراهيم سؤالا آخر لعاشور عن عمرو مصطفي حيث قالت له "لماذا هاجمت عمرو مصطفى رغم أنه لم يهاجمك إطلاقًا".

ورد عاشور قائلًا "أنا مهاجمتش عمرو وهو مقالش عني حاجه وحشه لكن قال ان كل اللي فات مش ناجحين رغم ان في ناس كتير أوي ناجحه".

وأكمل "وهو ماكنش بيرمي عليا كلام بس ماينفعش كل اللي في بلدك تقول عليهم مش ناجحين لمجرد انك ليك مشكله مع شخص واحد فقط".

وتابع: "ممكن ينتقدني عادي، لكن إنه يقول ان مافيش حد بينجح غير من جيتار عمرو مصطفى دي بدعة".

وأضاف "انا بحبه جدًا وبحب فنه لكن هو لازم يبقى عارف ان في ناس بتحبه وبتسمع كلامه فمينفعش كل مايطلع يخلي منظرنا وحش".

وأنهى حديثه قائلًا "لو جاتلي فرصة دلوقتي هشتعل معاه حالًا لإن ده فنان كبير وتاريخه كبير".

رأى تامر عاشور في الذكاء الإصطناعي

أما عن موضوع الذكاء الإصطناعي قال "الذكاء الاصطناعي ولا هينجح ولا هيشوف نور، ولو صوتي اتحط على أغنية في الذكاء الإصطناعي هرفع فضية لإن ده صوتي والناس مش هتتقبل الموضوع أصلًا".