المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس يكرم النجم تامر حسني بدرع الفنان الأشمل على مستوى العالم

بحضور وزير الخارجية المصري والسفراء والوزراء والآلاف من جمهوره..المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس يكرم النجم المصري تامرحسني بدرع الفنان الأشمل على مستوى العالم





أحيا النجم الأسطوري تامر حسني، واحدة من أجمل الحفلات الغنائية بحضور الآلاف من جمهوره العريض بتونس وباقي الدول العربية وذلك على هامش حفل ختام مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس.

قدم حسني، في الحفل عدة فقرات واستعراضات نالت اعجاب جميع الحاضرين، كما غنى لأول مرة أغنية من فيلمه الجديد “تاج” والتي تحمل عنوان "هرمون السعادة" وقد تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما تم تكريمه من قبل الحكومة التونسية باعتبار حسني، رمز من رموز مصر وواجهة مشرفة لها.

و غنى حسني، أكثر من ساعتين وامتعع الحاضرين بصوته الرائع وعرضه الاستعراضي المتميز وخفة ظله المعهوده مع جمهوره الكبير كما أعرب النجم المصري عن فرحته بهذا التكريم الدولي وقال من فرحتي بما رأيته من حب فقدت النطق لدقائق قلبي يرجف ولم أتمالك كلماتي لوصف فرحتي واختتم كلامه بشكر دولة تونس وشعب تونس ووسائل إعلام تونس ووصفه بالإعلام المحترم الراقى.

وكُرم النجم المصري تامر حسني، من قبل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كأفضل فنان عربي وأشمل فنان في العالم وأنه يتمتع بشمول استثنائي يحدث لأول مره في التاريخ على مر العصور كما حصل على البصمه الاسمنتية في هوليوود كأشمل فنان في العالم كرمه الإعلام التونسي بحضور السيد الأمين العالم لجامعة الدول العربيه احمد ابو الغيط والسفير البحريني والمصري وسط المع نجوم الصحافه والإعلام العربي.



وأكدت إدارة المهرجان بأن هذا الحضور الجماهيري لم يحدث من قبل بهذا الكم القادم منذ الساعه الثانية ظهرًا بخلاف الحب الجارف بين الجماهير ونجمهم المحبوب.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من السياسيين المصريين والتونسيين مثل وزير الخارجية المصري سابقًا أحمد أبو الغيط، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية،و جميع السفراء والوزراء من مختلف أنحاء الوطن العربي وعدد من كبار الاعلاميين والصحفيين.



ونشر منذ قليل تامر حسني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور له من الحفل والذي كشف الحضور الهائل من الجمهور، حيث علق عليها قائلًا،:"حفلة تونس فعلًا من أجمل حفلات حياتي وفعلًا الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين وكل الحاضرين وترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربيه أحمد أبو الغيط وجميع السفراء والوزراء الكرام من مختلف أنحاء الوطن العربي والسادة الاعلاميين والصحفيين الكبار شوفت حب منهم افقدني النطق بالاضافه لتكريمي بأرق الكلمات المعبره من الاعلام التونسي الحبيب والجمهور التونسي الراقي العظيم كنت حاسس وكأني اول مره أغني في حياتي".

وأضاف حسني،:" حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير أو ي ليا من كل قلبي مليون شكرًا كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاچ العظيم في المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، شكرًا تونس، شكرًا شعب تونس الحبيب".



في سياق آخر تم استقبال النجم تامر حسني، فور وصوله تونس استقبال حافل بالزفه الموسيقية والورود من الشعب التونسي من مطار تونس حتى الفندق المقيم به، وذلك تقديرًا منهم للنجم المصري تامر حسني، وتعبيرًا عن سعادتهم البالغة لإحيائه حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته ال٢٣ في تونس، مساء يوم الخميس في قرطاچ.



ويعد الفنان تامرحسني، هو الفنان العربي الوحيد الذي يتمتع بمحبة استثنائية خاصة بين الشعوب العربية وعرب المهجر في جميع دول العالم، وتستقبله الشعوب في المطارات احتفالًا بمجيئه بالزفه الموسيقيه والورود والتجمعات الجماهيريه.



بيان شركة سينرچي



وأعلنت مؤخرًا شركة سينرچي الشركة المشاركة في انتاج فيلم "تاج" للنجم تامرحسني، أن فيلم تاج يعد أول عمل سينمائي لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، وأن النجم تامر حسني هو أول بطل عربي خارق في السينما العربية.



والفيلم من تأليف وبطولة النجم تامر حسني، ودينا الشربيني، وهاله فاخر وإخراج ساره وفيق، ويتم عرضه بعيد الأضحى في دور العرض السينمائية بـ مصر والوطن العربي.