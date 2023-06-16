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فائض الكويت التجاري مع اليابان يشهد تراجعا بنسبة 28 في المئة

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجعا بنسبة 28 في المئة  للمرة الثانية على التوالي في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 80.9 مليار ين ياباني (572 مليون دولار) نظرا لضعف الصادرات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) عن بيان لوزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 15 عاما وأربعة أشهر إذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل إلى 98.8 مليار ين (699 مليون دولار) للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما نمت وارداتها من اليابان للشهر 13 على التوالي بنسبة  24.6 في المئة لتصل إلى 18 مليار ين (127 مليون دولار).

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