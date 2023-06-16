الصين تسجل ارتفاعا في الناتج الصناعي بنسبة 3.5 بالمئة

سجل الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو.



وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء أن معدل النمو جاء أقل من 2.1 نقطة مئوية من المعدل المسجل في أبريل.



وارتفع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين.



ويستخدم الناتج الصناعي لقياس أنشطة المؤسسات الكبيرة التي تصل إيرادات الأعمال السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) على الأقل.