برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الحالية.

برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد

وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل عن برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد من قبل السعوديين وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

خطوات التقديم على برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد

وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التقديم على برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد، بعد أن أعلنت الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية عن خطوات التقديم على برنامَج مساعد طبيب أسنان، حيث يؤهل البرنامَج الخريجين بالعمل على مساعدة طبيب الأسنان في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوص السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.

الدخول إلى رابط الأكاديمية الصحية.

اختر برنامج مساعد طبيب أسنان.

اضغط على التقديم.

ادخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو يمكنك التسجيل الدخول.

ادخل كافة البيانات المطلوبة، والمستندات المطلوبة.

انقر على تقديم الطلب.

موعد التقديم على برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد

ويمكن للراغبين التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف كمساعد طبيب أسنان 2023، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، وحتي يوم 29 من الشهر نفسه، على أن تكون فترة التدريب مدة سنة كاملة مقسمة على 4 فصول، بواقع 8 ساعات يوميًا من الأحد إلي الخميس، بعدد من مراكز التدريب بمختلف أنحاء المملكة.

شروط التقديم على برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد