ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بالدقهلية

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حقك تنظمي بالدقهلية
حقك تنظمي بالدقهلية

  أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"

حقك تنظمي

واوضح   أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية  بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة منهن 40000منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة  حسن شحاتة ومحمد رضا  ومحمود نصر.
 

حقك تنظمي بالدقهلية 


وذلك تحت رعاية  الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

حقك تنظمي بالدقهلية

 

حقك تنظمي بالدقهلية

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إلى أن   أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117  سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة.

حقك تنظمي بالدقهلية

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة
 

 

 

 

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