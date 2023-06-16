وزير التجارة والصناعة يشارك بفعاليات الدورة الـ ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الدورة الـ ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة. ١٤ - ١٧ يونيو ٢٠٢٣.

وقد استهل الوزير زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعى والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجارى الواسع مع مصر.

كما عقد سمير اجتماعًا مع السيد رستم میخانوف - رئيس جمهورية تاتارستان الروسية والسيد اوليج كوروشينكو -نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان وتناول الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر.

كما اجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي تعد المقاطعة الرئيسة لانتاج وتصدير الحبوب والزيوت إلى العالم ومنها مصر.

وقد شمل برنامج زيارة المهندس أحمد سمير فى أول أيام مشاركته بالمنتدى عقد اجتماع موسع مع السيد دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقًا لنتائج أعمال اللجنة المشتركة المصریة الروسية التى عقدت مؤخرًا بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.

كما عقد الوزير عدد من الاجتماعات خلال اليوم الأول للمنتدي مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.