صفقات مانشستر سيتي.. بطل أوروبا يفاوض "صخرة" الدوري الألماني

بدأ مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل دوري أبطال أوروبا، في ملف صفقات الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يكثف جهوده لضم أحد مدافعي الدوري الألماني.

مانشستر سيتي يفاوض صخرة الدوري الألماني

ودخل نادي مانشستر سيتي في مفاوضات مع جوشكو جفارديول مدافع آر بي لايبزيج الألماني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشأن الانتقالات، أن بطل أوروبا أجرى محادثات مع اللاعب وناديه من أجل التعاقد مع قبل بداية الموسم المقبل، حيث يرى بيب جوارديولا أن الدولي الكرواتي سيكون تدعيم قوي على مستوى الخط الخلفي.

وشدد على أن المحادثات بين الطرفين تسير بصورة جيدة من ناحية الاتفاق على البنود الشخصية، وقد نسمع تطورات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل جلب أحد نجوم كأس العالم الأخيرة للسيتيزينز.

وةلا زال السيتي في مفاوضات مع ماتيو كوفاسيتش، والذي قد يرحل عن تشيلسي للبحث عن تجربة جديدة وقوية مع بطل البريميرليج.