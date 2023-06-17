أسعار الدولار اليوم.. الجنيه يواصل قوته. استقرار للشهر الثالث على التوالي والسوق السوداء تحاول التماسك قبل الإنهيار الكبير

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنه المصري، خلال تعاملات الاسبوع الماضي استقرار للشهر الثالث على التوالي مع تحسن قوة الجنيه بالاسواق أمام الدولار، وتوقعات بحدوث انهايارات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سعر الصرف أمن قومي لو اثر على حياة المصريين سلبا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء:

وعلى صعيد اسعار الدولار مقابل الجنيه فقد شهدت انخفاضا واسعا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سعر الصرف امن قومي، وان الحكومة يجب تنتبه عند مناقشة هذا الامر نظرا لتأثيره الكبير على حياة المواطنين.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء إلى 38 جنيه مقابل 40 جنيها وسط شهية مفتوحة للمستثمرين الاجانب لشراء السندات المصرية.