في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

قال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، إن النفط والغاز سيستمران في ضمان أكثر من 53٪ من الطلب العالمي على الطاقة الأولية بحلول عام 2045.

وتابع في تصريحات خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أنه من المتوقع أن ترتفع الأحجام المادية طويلة الأجل لاستهلاك النفط بنحو 15 مليون برميل يوميًا (+ 15٪) بحلول عام 2045، وستستمر جنبًا إلى جنب مع الغاز الطبيعي في ضمان أكثر من 53٪ من الطلب العالمي على الطاقة الأولية .

وأضاف سيتشين أن النمو السريع للسكان في إفريقيا هو عامل آخر يحفز الطلب على الطاقة، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2050 سيرتفع عدد السكان الأفارقة بنسبة 74٪ (من 1.43 مليار إلى 2.49 مليار نسمة) كما توقعته الأمم المتحدة، في حين أن السكان في المناطق الأخرى سيرتفعون. أضف فقط متوسط ​​10٪ (من 6.55 مليار إلى 7.22 مليار شخص).

تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) حاليًا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا في عام 2030، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 102 مليون برميل يوميًا.

يُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرون (SPIEF) - الحدث الاقتصادي والتجاري السنوي المعروض في روسيا - في الفترة من 14 إلى 17 يونيو. "التنمية السيادية كأساس لعالم عادل: توحيد الجهود من أجل الأجيال القادمة" هو موضوع منتدى هذا العام. تاس هي الشريك الإعلامي الرسمي للحدث