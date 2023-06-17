مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023 ، يستضيف ملعب سوكر سيتي مواجهة ثقيلة تجمع بين منتخب المغرب ومنافسه منتخب جنوب افريقيا ، وذلك خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا ، وكما هو محدد إقامة المباراة مساء اليوم السبت الموافق 17 من تصفيات كأس أمم أفريقيا ، ومن المؤكد ستكون احداث المباراة مشوقه.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023، يترقب محبو ومشجعو كرة القدم الأفريقية مباراة هامة اليوم، حيث يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ويأتي هذا اللقاء بعدما حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في المباراتين التي خاضهما بدور المجموعات، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراته الأولى وتعادله في الثانية. ويحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث والأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويجب الإشارة إلى أن منتخب زيمبابوي تم استبعاده من التصفيات، بسبب قرار صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بوقف المنتخبين الكيني والزيمبابوي بسبب التدخل السياسي في اللعبة، وبذلك، ينافس المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا وليبيريا في مجموعة تضم 3 منتخبات فقط، كذلك مجموعة الكاميرون.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وسيحل أسود الأطلس ضيوفًا على ملعب استاد سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج، لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في هذه المواجهة المهمة، يتطلع محبو كرة القدم الأفريقية إلى هذه المباراة بشغف وحماس، حيث يسعى المنتخب المغربي لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته للمجموعة، فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا للفوز والتقدم في الترتيب للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وستنطلق مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات إفريقيا 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات إفريقيا 2023، تنقل قنوات بين سبورت مباريات تصفيات أمم إفريقيا على قنواتها المشفرة، وستذيع قناة بين سبورت 4 مباراة المغرب وجنوب إفريقيا عبر التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

معدّل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT

نقدم لكم في السطور التالية كافة ترددات القناة الرياضية المغربية TNT، والتي تنقل كافة مباريات منتخب أسود الأطلس المقامة في المغرب فقط، وذلك على الإرسال الأرضي.

تردد قناة تردد الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: هوت بيرد التردد: 10872 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: عرب سات التردد: 12683 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

تشكيل منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل المغرب المتوقع أمام منتخب جنوب إفريقيا في مواجهة اليوم بتفصيات أمم إفريقيا 2023.

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نوصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

خط الوسط: عبد الحميد الصابيري - يوسف مالح - إلياس الشاعر.

الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا أمام المغرب

إليكم تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع لمواجهة منتخب المغرب اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023