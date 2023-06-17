بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) الآن مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 ، يحل منتخب المغرب ضيفًا ثقيلًا على جنوب أفريقيا بملعب سوكر ستريت، في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، يستضيف منتخب جنوب إفريقيا، اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، منتخب المغرب في المباراة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، ويأتي هذا اللقاء بعد تأهل المنتخبين بالفعل إلى البطولة التي ستقام في كوت ديفوار في مطلع العام القادم.

ويحتل منتخب المغرب المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الثاني جنوب إفريقيا، فيما يحتل المنتخب الثالث الذي تأهل أيضًا للبطولة، ليبيريا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكانت المباراة الذهاب بينهما قد أقيمت قبل عام تقريبًا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وانتهت بفوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخب جنوب إفريقيا.

وبهذا اللقاء المهم، يسعى المنتخب المغربي لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة، فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا للفوز والتقدم في الترتيب لتحقيق مركز أفضل في البطولة المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 4 لبث مباراة المغرب وجنوب إفريقيا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

سيكون البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في المنصة الإعلامية لبي إن، تطبيق "TOD" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يمكن مشاهدة قناة بي إن سبورتس 4 الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا من خلال القمر الاصطناعي نايل سات، وكذلك القمر سهيل سات.

تردد بي إن سبورتس 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

تردد بي إن سبورتس 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023، يوم السبت 17 يونيو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر المغرب وجنوب افريقيا

يجري الآن بث مباشر لمباراة منتخب المغرب ومنتخب جنوب افريقيا على ملعب سوكر سيتي، وذلك ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لعام 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

تُعَدُّ هذه المباراة من العيار الثقيل، حيث يتمنى كلٌّ من المنتخبين تحقيق الفوز وتعزيز فرصة التأهل إلى البطولة القادمة. ويستضيف ملعب سوكر سيتي هذه المواجهة المهمة، حيث يتابع المشجعون حول العالم هذه المباراة بشغف وحماس.

وتأتي هذه المباراة في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لعام 2023، حيث يحتل المنتخب المغربي المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب جنوب افريقيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وبهذه المباراة الحاسمة، يتطلع كلٌّ من المنتخبين لتحقيق الفوز والحفاظ على فرص التأهل للبطولة القادمة، وسيكون الحضور الجماهيري والدعم الشديد من قبل المشجعين في المدرجات عاملًا مهمًا في دعم الفريقين لتحقيق النتيجة المرجوة.