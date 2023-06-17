مشاهدة مباراة تونس وغينيا الإستوائية بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الإستوائية بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ستُقَام المباراة المرتقبة بين منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وستُعَدُّ هذه المباراة تحدًا كبيرًا لنسور قرطاج، حيث تسعى لتحقيق الفوز وضمان تأهلها إلى البطولة المرتقبة في كوت ديفوار.

ومن المتوقع أن يستعد المنتخب التونسي بشكل جيد لهذه المباراة الصعبة، التي تشكل تحدًا كبيرًا له، ويهدف الفريق إلى تحقيق النتيجة المرجوة والتأهل إلى البطولة المقبلة.

وفيما يتعلق بالبث المباشر للمباراة، فسيتم بثها على عدد من القنوات التلفزيونية، ويمكن للمشجعين مشاهدتها عبر هذه القنوات. وسيتم توفير تفاصيل حول القنوات التي ستنقل المباراة وطريقة مشاهدتها بشكل كامل، في تقرير حصري يوفر كل المعلومات اللازمة لمتابعة المباراة والاستمتاع بمشاهدتها على أفضل وجه.

مباراة تونس وغينيا بث مباشر

يحتاج منتخب غينيا الاستوائية إلى نقطة واحدة فقط لتأمين مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، وبالتالي فإنه سيدخل مباراته ضد تونس بكل قوته وتطمح إلى الفوز وليس التعادل، وهذا سيكون اختبارًا جيدًا لمدربها جلال القادري ولاعبيه.

وسيتم إقامة هذه المباراة المثيرة والحاسمة في استاد مالابو الجديد، حيث يتواجه منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن المقرر إقامتها في مساء هذا السبت الموافق 17 يونيو الجاري.

وستكون هذه المباراة تحديًا حقيقيًا لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب تونس إلى تحقيق الفوز وتأمين مشاركته في البطولة، فيما يسعى منتخب غينيا الاستوائية إلى إحراز الانتصار وضمان مشاركته في البطولة أيضًا. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وحماسية، وستشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية مباشر

سيتم بث المباراة المهمة بين منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية عبر قناة بي ان سبورت 3، والتي تتمتع بحقوق البث الحصرية لجميع مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا. وسيقدم المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي التعليق الصوتي للمباراة، لتوفير تجربة ممتعة للمشاهدين وإضفاء جو من الحماسة على المباراة.

وسيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة بكل سهولة ويسر عبر هذه القناة الرياضية الشهيرة، والتي تتيح لهم مشاهدة كافة التفاصيل والأحداث الهامة التي ستجري على أرض الملعب، وستكون هذه فرصة مثالية للاستمتاع بأداء الفريقين وتوتر المباراة فيما يتعلق بالتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

سيتم بدء مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

وستنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أما في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

بينما ستكون في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

وأخيرًا، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ستنطلق المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

مباراة تونس وغينيا beIN sports مباشر

في حال تحقيق منتخب تونس الفوز في المباراة الحاسمة ضد غينيا الاستوائية، ستزداد فرص منتخب ليبيا في الحفاظ على آمالها في التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث ستواجه منتخب بتسوانا في نفس الجولة. وبالتالي، سيكون الفوز لتونس أمرًا مهمًا ومؤثرًا على الترتيب العام للمجموعة.

على الجانب الآخر، إذا حقق منتخب غينيا الاستوائية التعادل أو الفوز في المباراة، فسيتأهل رسميًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، ولن تؤثر نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر على ترتيب المجموعة.

وستكون هذه المباراة حاسمة لجميع الفرق المشاركة في المجموعة، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وتأمين مكانه في البطولة المرتقبة.

– حراسة المرمى: أيمن دحمان

– خط الدفاع: وجدي كشريدة، علي العابدي، ياسين مرياح، منتصر الطالبيو

– خط الوسط: عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري

– خط الهجوم: حمدي العبيدي، هيثم الجويني، محمد الضاوي كريستو.