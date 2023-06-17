مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا |يلا شوت

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا، يستعد منتخب تونس لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية في المباراة الحاسمة التي ستقام بينهما لحساب الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. ويحمل منتخب تونس الطموحات الكبيرة للفوز في هذه المباراة والاستعداد بشكل جيد للمسابقة المقبلة التي ستقام في كوت ديفوار.

وفي حالة تحقيق منتخب تونس الفوز في هذه المباراة، فسيتأهل رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، وسيقوم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المسابقة، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة صعبة للغاية، حيث يحتاج منتخب غينيا الاستوائية إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى البطولة، ولذلك فسيدخل المباراة بكل قوته وتطمح إلى الفوز وليس التعادل، وسيكون هذا اختبارًا جيدًا لمدربها جلال القادري ولاعبيه.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وتأمين مكانه في البطولة. وسيعمل منتخب تونس على تقديم أداء متميز في هذه المباراة، للفوز بالمباراة والتأهل بشكل رسمي إلى "الكان".

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستذاع مباراة تونس وغينيا الاستوائية كما هي العادة عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لحقوق تصفيات كأس أمم إفريقيا في شمال القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

وخصصت القناة البنفسجية، قناة "beIN Sports HD 3" لتنقل مباراة تونس وغينيا الاستوائية المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

beIN Sports HD 3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

البث المباشر لمباراة تونس وغينيا الاستوائية يأتي من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" عن تولي المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مهمة التعليق على مجريات مباراة بلاده أمام غينيا الاستوائية.

ما موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية مساء السبت الموافق 17 يونيو/ حزيران 2023 على ملعب مالابو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم

في هذه المقالة، يسعدنا أن نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية، التي تقام اليوم في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. ويستعد كلا المنتخبين بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز بالمباراة والحفاظ على آمالهم في التأهل إلى البطولة المرتقبة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة المنافسة وحامية الوطيس، حيث يتطلع كل منتخب إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء متميز على أرض الملعب. وسيكون هذا اللقاء فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة مثيرة ومشوقة بين منتخبين قويين، يسعيان إلى تحقيق الانتصار وتأمين مكانهما في البطولة.

ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر المقدم في هذه المقالة، والذي سيتيح لهم متابعة جميع أحداث اللقاء وتفاصيله بكل سهولة ويسر، وبجودة عالية الدقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية | من هنـــا

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية

يسر استاد مالابو الجديد أن يفتح أبوابه اليوم لاستضافة مباراة قوية ونارية بين منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. وسوف تقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 17 يونيو الحالي، وستكون فرصة لكلا المنتخبين لتحقيق الفوز وتأمين مكانهما في البطولة.

ويتطلع عشاق كرة القدم إلى هذه المباراة بشغف وحماس، حيث يتنافس كل منتخب على تحقيق الفوز والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، وسوف يشهد الاستاد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمشجعي الفريقين. وسيكون هذا اللقاء فرصة لمشاهدة مباراة شيقة ومثيرة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحامية الوطيس بين منتخبين قويين ومتكافئين.