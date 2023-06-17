بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024، يستعد منتخب البرتغال لمواجهة مهمة من أجل تعزيز صدارته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، حيث يتصدر المنتخب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب آيسلندا المركز الرابع بنفس الرصيد.

ويقع منتخب لوكسمبورج في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب ليختنشتاين المركز الأخير دون أي نقاط.

ويسعى منتخب البرتغال جاهدًا لتحقيق الفوز في المواجهات القادمة، وبالتالي تعزيز موقعه في الصدارة وتأهله بثبات إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024

يترقب عشاق كرة القدم مباراة نارية اليوم السبت الموافق 17 يونيو، حيث يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفًا على ملعب استاد النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، لمواجهة منتخب البرتغال في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2023.

وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا المنتخبين لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، حيث يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب البوسني والهرسكي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن تشهد اللقاء مستويات عالية من الأداء والتحدي والإثارة، وستكون فرصة حاسمة لعشاق كرة القدم لمتابعة مباراة ممتعة ومثيرة.

وستنطلق مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في تصفيات أمم أوروبا

سيتم بث مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك اليوم في إطار تصفيات أمم أوروبا 2023 على قنوات بين سبورت، والتي تعد المالك الحصري لحقوق بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل بين سبورت هذه المباراة على قناة بين سبورت بريميوم 1 المشفرة، وذلك على التردد التالي، حيث يمكن للمشتركين في الخدمة الاستمتاع بمشاهدة المباراة على هذه القناة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | اضغط هنـــا

ويترقب عشاق كرة القدم في المنطقة هذه المباراة بفارغ الصبر، وسيتمكنون من متابعة أحداثها المثيرة على قناة بين سبورت بريميوم 1 المشفرة.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 المشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | اضغط هنـــا

تشكيل البرتغال ضد البوسنة والهرسك

نقدم لكم في السطور التالية تشكيل منتخب البرتغال المتوقع لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك اليوم في تصفيات اليورو.