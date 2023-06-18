عاجل الآن .. تسريب مادة اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة عبر شاومينج بيغشش امتحان العربي والوزارة ترد

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، اليوم، في أداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة امتحانية عادلة ومنصفة للجميع. ومن المقرر أن ينتهي الامتحان في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وتعد مادة اللغة العربية إحدى المواد الأساسية التي يؤديها الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، وتعد بوابة دخول للكثير من الكليات والجامعات، لذلك يعد الامتحان فيها حاسمًا لمستقبل الطلاب الأكاديمي، وتعمل وزارة التربية والتعليم بكل جهودها وإمكانياتها على توفير بيئة امتحانية مناسبة ومنصفة لجميع الطلاب، وضمان سلامتهم خلال فترة الامتحانات، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية للطلاب في الفترة القادمة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تم تداوله في بعض جروبات التواصل الاجتماعي حول تسريب امتحان مادة اللغة العربية لامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل توزيعه في اللجان، وأكدت أن هذه الصفحات تحت المراقبة ولا يمكن تسريب الامتحانات قبل توزيعها في اللجان.

وناشد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء ما تنشره جروبات وصفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب الامتحانات، وتحذيرهم من خطورة اللجوء إلى الغش في الامتحانات، مؤكدًا على أن الوزارة تضع أنظمة وإجراءات مشددة لمنع أي محاولة للغش، وتحث الطلاب على الالتزام بالأخلاقيات العلمية والاجتهاد في الدراسة لتحقيق النجاح الحقيقي في الامتحانات.

طلاب المدارس الدولية الذين يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم في إطار الثانوية العامة، سيتسلمون ورقة مفاهيم للغة العربية مثل باقي الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، وأكدت الوزارة على أنه سيتم تطبيق نفس القواعد والإجراءات لجميع الطلاب، سواء كانوا يدرسون في المدارس الدولية أو الحكومية أو الخاصة، وذلك بهدف توفير بيئة امتحانية منصفة وعادلة لجميع الطلاب، وتشدد الوزارة على أنه يتم توزيع ورقة المفاهيم للطلاب قبل الامتحان بوقت كافٍ لتحديد الأسئلة المتعلقة بها، وتوفير الفرصة للطلاب للاطلاع على المفاهيم وتحسين فهمهم للمادة.

مادة اللغة العربية هي أول مادة مضافة للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة اللغة العربية هي أول مادة مضافة للمجموع، والأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالي 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.