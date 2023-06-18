عاجل | حقيقة تداول أسئلة امتحانات اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عبر شاومينج.. والتعليم ترد

حقيقة تداول أسئلة امتحانات اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عبر شاومينج

حقيقة تداول أسئلة امتحانات اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عبر شاومينج ، تداول أدمن جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج" على تطبيق تليجرام، عددًا من الصور التي زعم أنها لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لعام 2023، والذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل لجان مؤمنة ومشددة ضد إجراءات الغش.

وعلق أدمن "شاومينج" على الصور قائلًا: "امتحان العربي واستنوا الحل، المدرسين شغالين عليه، وشوية والحل يكون معاكم".

وتحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خطورة الانسياق وراء مثل هذه الصفحات والتعامل معها، مؤكدةً على أنه لا يمكن الاعتماد على أي معلومات أو نصائح تتعلق بامتحانات الثانوية العامة إلا من خلال المصادر الرسمية المعتمدة. وتؤكد الوزارة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للغش أو تسريب الامتحانات، وتحث الطلاب على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات العلمية والاجتهاد في الدراسة لتحقيق النجاح الحقيقي في الامتحانات.



فيما قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتبع الآن الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية؛ للتحقق منها ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال التأكد من تطابقها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في وقت سابق، نشرت تلك المجموعات امتحانات ترجع للعام الماضي وليس العام الحالي، مثل ما حدث في مادة الاقتصاد والتربية الدينية... اريد صياغة

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تقوم حاليًا بمتابعة الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية، وذلك للتحقق من صحتها ومطابقتها مع الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأكد من تطابقها.

وأضاف المصدر، في تصريح، أن بعض المجموعات نشرت في وقت سابق امتحانات ترجع للعام الماضي وليس العام الحالي، مثلما حدث في مادة الاقتصاد والتربية الدينية، وأن الوزارة تتابع باستمرار كل محاولات التسريب والغش، وتأخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في ذلك، وتحث الطلاب على الالتزام بالأخلاقيات العلمية والامتناع عن أي محاولة للاحتيال في الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

قامت بعض أمهات طلاب الثانوية العامة لعام 2023 بمساندة أبنائهن من أمام إحدى لجان الثانوية العامة في منطقة الدقي، قبل دقائق من بدء الامتحانات المقررة في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم، وذلك تعبيرًا عن دعمهن وتشجيعهن لكي يؤدوا الامتحانات بنجاح.

وكان طلاب الثانوية العامة قد توافدوا على لجان الامتحانات في جميع أنحاء البلاد، استعدادًا لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط تشديدات أمنية من قبل مسؤولي اللجان، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتأمل الوزارة أن يتمكن الطلاب من التفوق في الامتحانات والحصول على النتائج المرجوة، وتؤكد على أهمية الالتزام بالأخلاقيات العلمية والتحلي بالنزاهة والشفافية في جميع مراحل الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة اللغة العربية هي أول مادة مضافة للمجموع، والأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالي 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.

حقيقة تداول أسئلة امتحانات اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عبر شاومينج

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب يتسلم كراسة بابل شيت للإجابة عن الأسئلة الاختيارية، بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وأكدت على أنه يجب على الطالب التأكد من تدبيس ورقتي الإجابة معًا، وذلك للحفاظ على حقوقه في أوراق إجاباته دون تداخل مع زملائه.

وأوضحت الوزارة أن هناك ضمانات كثيرة تحافظ على حقوق الطالب في أوراق إجاباته، من بينها الباركود الموجود في أوراق الامتحان، ودعت الوزارة الطلاب إلى ضرورة الانتباه والتأكد من تدبيس ورقتي الإجابة معًا قبل مغادرة لجنة الامتحان، حتى يتمكنوا من الحصول على الدرجات العالية التي يستحقونها.