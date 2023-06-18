أسعار الذهب في مصر اليوم.. تسجل انخفاضات جديدة مع تهاوي الدولار بالسوق السوداء

سجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاحد 18 يونيو 2023 استقرار، بعدما شهدت انخفاضات حادة بقيمة وصلت إلى 10 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الاحد 18 يونيو 2023:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 257 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار21 نحو 2250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار18: سجل سعر الذهب عيار21 نحو 1928 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر: سجل سعر الجنيه 18 الف جنيه.

توقعات اسعار الذهب اليوم:

ماذا ينتظر أسواق الذهب خلال الفترة القادمة؟

البنك الفيدرالي أكد أن البيانات الاقتصادية ستكون لها الكلمة الأولى في تحديد قراره القادم بشأن أسعار الفائدة، وهو ما سيجعل تأثير البيانات مرتفع للغاية على الأسواق خلال الفترة القادمة وحتى اجتماع البنك القادم.

الذهب يقترب من انفجار سعري بعد التحركات العرضية التي استمر فيها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد تساهم البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي في تحديد الحركة القادمة للذهب، ففي حالة أظهرت بيانات التضخم المزيد من التراجع وصاحب هذا ضعف في بيانات قطاع العمالة، فسيكون هذا مؤشر على استجابة الاقتصاد الأمريكي للتشديد النقدي.

في هذه الحالة سنشهد ارتفاع كبير في أسعار الذهب قد يصل به لمستويات الـ 2000 دولار للأونصة لأن البنك الفيدرالي قد لا يحتاج وقتها لمزيد من التشديد النقدي، فالأسواق خلقت فجوة بين توقعاتها وتوقعات البنك الفيدرالي ووضح عدم التزام الأسواق بتوقعات الفيدرالي في حركة الذهب الأخيرة بعد أن رفض التفاعل مع توقعات رفع الفائدة مرتين خلال هذا العام التي أشار إليها الفيدرالي.

في حالة هبوط أسعار الذهب إذا عاد التضخم إلى الارتفاع أو تزايدت عمليات خلق الوظائف الجديدة، سيكون هناك منطقة دعم قوية بين 1880 – 1900 دولار للأونصة قد نشهد الذهب عند هذه المستويات.

أهم الأحداث الأسبوع القادم

ينتظرنا عدد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع القادم وعلى رأسها شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي على يومين، والتي سيتعرض خلالها إلى الحديث عن توقعات التضخم وقطاع العمالة، بالإضافة إلى معرفة وضع القطاع المصرفي ومدى تأثير عمليات التشديد النقدي عليه.

هذا بالإضافة إلى تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي ستساهم بشكل كبير في معرفة توجهات أعضاء البنك بالنسبة للسياسة النقدية وسيكون لهذه التصريحات تفاعل كبير في الأسواق.

وبالطبع أي بيانات متعلقة بالتضخم أو قطاع العمالة ستكون هي الحدث الأهم في الأسوق، ومنها بيانات إعانات البطالة الأسبوعية التي تصدر يوم الخميس من كل أسبوع.