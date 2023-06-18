10.5 مليون مشترك في خدمات الانترنت ADSL بمصر

أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الاحد المــوافق 18 يونيو 2023، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022 وكان من أهـم مؤشراتهـا مـا يلي:

أولًا: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:

- بلـغ عــدد مشتركــــــــــي الانترنــــــــــت عـــن طــــريق ADSL

10،5 مليـــــــــون مشترك فـــــي يونيو 2022مقــابــــــل 9،5 مليـــــون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10،7 ٪.

- بلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف المحمـــــول 68،5 مليــــــــون مستخــدم فـــــي يونيو 2022 مقـابــل 59،7 مليــــون مستخدم فــي يونيو 2021 بنسبة زيـادة قدرها 14،9 ٪.

- بلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم فــي يونيو 2022 مقابل 3،2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34،5 ٪.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98،3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98،6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0،3٪.

ثانيًا: احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية:

• السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

- بلـغ عــدد السنترلات 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقــابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33،9 ٪.

- بلغت حمولــة السنترالات 19،9 مليون خط عـام 2021 / 2022 مقابــل 23،3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14،5 ٪.

- بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12،2 مليـون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 12،8 مليون خط عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4،5٪.

• توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:

ـ بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 84،0 ألـف خـط عــام 2021 / 2022 مقابـل 94،0 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10،5 ٪.

ـ بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316،7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407،5 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22،3 ٪.

ـ بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6،4 مليـــون خـط عــام 2021/2022 مقــابل 6،7مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4،6٪.

ـ بلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3،4٪.