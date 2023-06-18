بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) الآن مشاهدة مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ، يتزايد الاهتمام حاليًا بمتابعة منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث يتوجه المنتخب لمواجهة منتخب أوغندا كضيف في الجولة الخامسة من التصفيات، وذلك بهدف التأهل لبطولة "كان" ساحل العاج 2024.

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ، ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره الأوغندي في المباراة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ، ورغم أن منتخب الجزائر قد حقق التأهل إلى البطولة التي ستقام في كوت ديفوار، إلا أن المباراة تمثل أهمية بالغة بالنسبة لنظيرهم الأوغندي.

تتقاسم أوغندا المركز الثاني مع تنزانيا بأربع نقاط لكل فريق، وبالتالي فإن الفريقين يحلمان بتحقيق الفوز والتأهل إلى البطولة الأفريقية التي تنطلق في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن الواضح أنه سيكون لدى منتخب الجزائر فرصةً لتجربة بعض التكتيكات الجديدة وإجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية في هذه المباراة، خاصةً في ظل ضمانهم التأهل إلى البطولة.

ومع ذلك، بالنسبة لـ "محاربي الصحراء"، فإن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين وسيسعون لتحقيق الفوز في هذه المباراة. وعلى الرغم من أن المباراة تأتي بطابع ودي بالنسبة للجزائر، إلا أنهم يعلمون أنه ينبغي عليهم العمل بجدية والتركيز بشكل كامل لتحقيق النتيجة التي يريدونها، ومن المتوقع أن يستخدم مدرب الجزائر، جمال بلماضي، هذه المباراة كفرصة لتجربة بعض اللاعبين الجدد وخلق بعض الفرص للتشكيلة الأساسية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

كالعادة، قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وستذاع مباراة الجزائر وأوغندا عبر شاشتها.

وخصصت القناة البنفسجية، قناة "beIN Sports HD 4" لتنقل مباراة كتيبة بلماضي أمام كتيبة ميتشو.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الجزائر وأوغندا متاحًا ولكن بوسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى عبر خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيتولى المعلق الشهير محمد المبروكي مهمة التعليق على مجريات مباراة الجزائر وأوغندا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ما موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة الجزائر وأوغندا مساء الأحد الموافق 18 يونيو/ حزيران 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر، السادسة بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وأوغندا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وأوغندا | اضغط هنـــــا

الجزائر ضد أوغندا مباشر

يتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى مباراة منتخب الجزائر ونظيره منتخب أوغندا، والتي تعد من العيار الثقيل في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. حيث سيتقابل الفريقان مساء اليوم الأحد، الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تكون المباراة مشوقة وحامية الوطيس.

وسيكون هذا اللقاء حاسمًا بالنسبة لفريق أوغندا الذي يحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط بالتساوي مع تنزانيا، فيما يتصدر منتخب الجزائر جدول الترتيب بـ10 نقاط، وقد ضمن الفريق بالفعل التأهل إلى النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار.

ومن المؤكد أن محبي كرة القدم سينتظرون بفارغ الصبر هذه المواجهة، التي ستحمل الكثير من التشويق والإثارة، وستكون فرصة لمشاهدة بعض النجوم العالميين في عالم الساحرة المستديرة وهم يتنافسون على الفوز وتحقيق النتيجة المرجوة.