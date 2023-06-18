مشاهدة مباراة الجزائر واوغندا بث مباشر اليوم 18-6-2023 يلا شوت في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة الجزائر واوغندا بث مباشر اليوم 18-6-2023 يلا شوت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد اوغندا اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 Uganda Vs Algeria في اطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا للموسم الجاري 2022/2023، ومن المفترض ان يخوض المنتخب الجزائري مباراة اليوم أمام نظيرة الأوغندي خلال منافسات الأسبوع الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، منتخب الجزائر يدخل لقاء اليوم وهو يبحث عن الأنتصار بعد أن حسم تأهله إلى بطولة الكان 2024 رسميًا والتي ستقام في كوت ديفوار 2024، وسوف تنطلق صافرة اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة والساعة السابعة مساءًا بتوقيت عمان والأمارات والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ومن المفترض ان يتم بث المباراة علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق محمد المبروكي وعلي موقع يلا شوت.

مباراة الجزائر واوغندا اليوم

منتخب اوغندا هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك خلال منافسات الأسبوع الخامس من مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا امام نظيرة منتخب الجزائر، المنتخب الاوغندي حاليا هو صحاب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة في جدول ترتيب التصفيات برصيد أربع من النقاط استطاع منتخب أوغندا جمعهم بعد أن خاض أربعة مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في مباراة واحدة وتعادل أيضًا في مباراة وخسر مباريات خلال مشوارة في دور المجموعات، وفي اخر مباراة خاضهم المنتخب الاوغندي كانت أمام نظيرة منتخب تنزانيا يوم 28/3 الماضي في اطار الجولة الرابعة من البطولة وانتهت المباراة بفوز أوعندا بنتيجة هدف مقابل لا شئ، وخاض المنتخب الاوغندي مباراة ودية أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي وانتهت المباراة بفوز الكونغو الديمقراطية، واليوم يدخل منتخب أوغندا هذا اللقاء وهو يبحث عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب بدلًا من المركز الثالث ومحاولة التأهل إلى البطولة رسيمًا.

مباراة اوغندا والجزائر اليوم

وعلي الجانب الأخر منتخب الجزائر الذي يحل ضيفًا ثقيلاُ علي المنتخب الاوغندي في اطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعات في تصفيات كأس امم افريقيا، منتخب الجزائر صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد اثنا عشر من النقاط بقارق سبع نقاط عن المركز الثاني منتخب تنزانيا واستطاع المنتخب الجزائري اكتساب اثنا عشر نقاط لانتصارة في الأربع مباريات الذي خاضهم خلال مشوارة في التصفيات، حيث تغلي علي نظيرة منتخب النيجر يوم 27/3 الماضي خلال منافسات الجولة الرابعة وانتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل لا شئ وتغلب علية أيضًا في مباراة الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف واستطاع التغلب علية نظيرة منتخب تنزانيا في الجولة الثانية من المنافسات وانتهت المباراة بثنائية نظيفة وتغلب علي نظيرة الأوغندي خلال مبارايات الجولة الأولي من المنافسات بهدفين مقابل لا شئ، واليوم يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم وهو يأمل في تحقيق الأنتصار الخامس له علي التوالي امام نظيرو الأوغندي للحفاظ علي صدراتة وتعزيزها.

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بطاقة مباراة اوغندا والجزائر