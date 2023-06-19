الآن .. رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس والاسم

تعد المرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يخوضها الطلاب في دول العالم، حيث تحدد هذه المرحلة مستقبل الطالب في اختيار الجامعة التي يريد الالتحاق بها. وقد أتمت دولة قطر جميع الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية العامة، وبات العديد من الطلاب يتساءلون عن الموعد النهائي الذي سيتم فيه استخراج النتيجة.

وقد ردت وزارة التربية والتعليم في قطر على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الأمر، حيث أكدت أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانوية العامة في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت قطر يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على النتيجة، وذلك بعد إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجلوس الخاص بالطالب، كما تؤكد الوزارة على أنها ستعمل على توفير كافة الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بالنتيجة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر

بعد تلقي العديد من الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور في قطر، أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن الموعد النهائي الذي سيتم فيه ظهور نتيجة امتحانات المرحلة الثانوية العامة، وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تحديد يوم 13 يونيو 2023 كأخر موعد لظهور نتيجة الطلاب لهذه المرحلة التعليمية المهمة.

وأكدت الوزارة على أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة، كما أكدت الوزارة على توفير كافة الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور في حال وجود أي اس

تفسارات أو مشكلات تتعلق بالنتيجة، ويأتي هذا الإعلان من الوزارة لتهيئة الأجواء اللازمة للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج بشكل سريع ومنظم، وتمكينهم من اتخاذ الخطوات اللازمة لمستقبلهم الأكاديمي.

استخراج نتيجة الثانوية العامة في قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بها، وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على نتائج الطلاب وتوفير وسيلة سهلة للتواصل مع أولياء الأمور. ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة عبر هذا الموقع.

في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية من خلال الضغط على الرابط

بعدها يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالطالب، ثم يتم الضغط على التقييمات من الشاشة الرئيسية للموقع.

ثم يتم اختيار المرحلة المقيد بها الطالب، ويتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المناسب، والضغط على استعلام.

يستغرق الموقع بضعة من الدقائق لحين الحصول علي النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة القطرية برقم البطاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إمكانية الاطلاع على نتيجة الطلاب من خلال الاستعلام عنها باستخدام رقم البطاقة الخاصة بهم. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في قطر.

2- البحث عن خيار الاستعلام عن النتائج في الصفحة الرئيسية للموقع.

3- اختيار خيار "البحث برقم البطاقة" وإدخال رقم البطاقة الخاصة بالطالب.

4- النقر على زر البحث للحصول على النتيجة.

وبعد إدخال هذه البيانات، سيتمكن الطالب من الاطلاع على نتيجته بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور التأكد من إدخال البيانات الصحيحة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة. كما يمكن للأولياء الاتصال بوزارة التربية والتعليم في حال واجهوا أي مشاكل أو صعوبات في الحصول على النتيجة أو في استخدام الموقع الإلكتروني.