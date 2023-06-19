رابط استخراج نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma

يترقب جميع طلبة وطالبات البكالوريا في المغرب إعلان نتائج الباكالوريا للدورة العادية لعام 2023، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد صدور النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكر مصدر مسؤول بأن النتائج الرسمية للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2023 سيتم الإفراج عنها بدءًا من مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو وحتى يوم 19 يونيو، ومن المتوقع رفع النتيجة عبر شبكة الإنترنت بدءًا من منتصف ليلة الأحد، وسيتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر.

وسوف نقدم لكم في السطور التالية جميع التفاصيل حول خطوات الاستعلام عن نتائج الباكالوريا للدورة العادية لعام 2023، وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات اللازمة.

نتائج البكالوريا 2023 الدورة العادية

انتهى الطلاب والطالبات في المغرب من أداء امتحانات الدورة الأولى للبكالوريا لعام 2023 في جميع الشعب والمسالك العلمية والتقنية، سواء للطلاب الأحرار أو المتمدرسين، وذلك يوم 8 يونيو، وقد قام الطلاب بتأدية الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية، حيث بدأت الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 أو 12 ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.

وقد استمرت الامتحانات لمدة ثلاثة أيام على التوالي، من يوم 6 يونيو وحتى يوم 9 يونيو. وبعد انتهاء الامتحانات، بدأت وزارة التربية الوطنية في مراكز التصحيح عمليات تصحيح وتدقيق الدرجات، ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن النتائج خلال الساعات القادمة.

يترقب الطلاب والطالبات في المغرب بفارغ الصبر إعلان النتائج، ونحن في موقعنا سنواكبكم بكل المستجدات والتحديثات حول هذا الموضوع، وذلك لتوفير كل المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور في المغرب.

نتائج الباك 2023 المغرب

توضح وزارة التربية الوطنية في المغرب أنه يمكن الحصول على نتائج البكالوريا للدورة العادية لعام 2023 من خلال عدة وسائل، ومن بين هذه الوسائل:

1- الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية من هنا: يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة الذي سيتم نشر النتائج عليه.

2- الرسائل القصيرة: يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم عبر الرسائل القصيرة، وذلك بعد الاشتراك في الخدمة المقدمة من الوزارة.

3- تطبيق "تلميذ": يتيح تطبيق "تلميذ" إمكانية الاطلاع على نتائج البكالوريا للدورة العادية لعام 2023 بسهولة ويسر، وذلك عبر تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

الطريقة الثانية من خلال موقع Taalim.ma:

الولوج عبر موقع Taalim.ma.

ادخل البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

اضغط التالي.

ادخل كلمة السر.

اختر نتائج الباك.

فتح الرسائل للإطلاع على النتيجة.

الطريقة الثالثة وهي من خلال المؤسسة التعليمية التبع لها الطالب، حيث سيتم نشر لوائح الناجحين في المؤسسات التعليمية التابع لها الطلاب.