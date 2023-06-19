نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية taalim ma bac نتائج الباك المغرب [baccalauréat]

مسار باك حر..نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية taalim ma bac نتائج الباك المغرب [baccalauréat]،تم نشر جميع نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية هنا، وهي متاحة لجميع الطلاب. وسيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية ابتداءً من منتصف الليل ليوم 18 يونيو حتى صباح يوم 19 يونيو، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية من نفس الامتحان يوم 13 يوليوز. وسيتم الكشف نتائج الجهوي أولى باك 2023 بعد الإعلان عن نقاط الامتحان الوطني.

وسيتم الإعلان عن نتائج المراقبة المستمرة الدورة الأولى ابتداءً من يوم 18 يناير، ونقاط الدورة الثانية يوم 22 يونيو. وسيتم تسليم بيان النقاط الورقي للطلاب بعد ذلك من قِبَل الحراسة العامة.

نتائج البكالوريا 2023 المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية خلال تصريحات رسمية عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2023 المغرب في يوم الأحد الموافق 19 يونيو الحالي. وجاء هذا الإعلان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم، حيث سيقوم الوزير بالتطلع عليها واعتمادها قبل إرسالها إلى المدارس.

كما كشفت الوزارة أن نتائج الدورة الاستدراكية ستكون في يوم 19 من الشهر المقبل. وتوفر الوزارة خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 المغرب عبر موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها.

رابط الحصول علي نتائج البكالوريا 2023 المغرب

يمكنك الحصول على نتائج البكالوريا 2023 المغرب من خلال الخطوات التي نعرضها لك، يجب عليك تسجيل الدخول والتسجيل للحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الالكتروني بالمغرب .

ادخل كلمة المرور الخاصة بك ثم قم بتغيير كلمة السر.

-ادخل إلى taalim.ma واستعمل كلمة السر الجديدة.

انتظر وسوف تتمكن من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة

استخراج نتائج البكالوريا 2023 المغرب

كما يمكنك استخراج نتائج البكالوريا 2023 المغرب عبر موقع Taalim.ma بسهولة وبشكل الكتروني فور اعتماد النتيجة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر موقع Taalim.ma.

ادخل البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة التالي.

ادخل كلمة السر الخاصة بك.

اختر نتائج الباك 2023 المغرب.

فتح الرسائل عبر بريدك للإطلاع على النتيجة.

نتائج البكالوريا SMS 2023 عن طريق رسالة على الهاتف

اضافة رقم هاتف التلميذ على فضاء متمدرس Moutamadris، بعد الدخول لحساب التلميذ يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1- الضغط على خانة اسم التلميذ الموجودة اسفله

2- بعد ذلك الضغط على خانة “بياناتي الشخصية”

3- بعد ذلك القيام بادخال رقم هاتف التلميذ الخاص به

4- بعد ذلك اختيار مزود الخدمة: انوي أو اتصالات المغرب أو اورنج

5- بعد ذلك تحديد ملكية رقم الهاتف، هل هو رقم شخصي للمترشح(ة) أو رقم الأب أو رقم الام

6- بعد ذلك: الضغط على حفظ.

تشكل نتائج البكالوريا في المغرب حدثًا هامًا ينتظره الكثير من الطلاب وأولياء الأمور سنويًا، حيث تعتبر هذه الامتحانات هي بوابة دخول الطلاب إلى الجامعات والمدارس العليا، وتحديد مسار حياتهم المهني والأكاديمي.

وفي العام 2023، من المقرر أن يتم إعلان نتائج البكالوريا في المغرب للدورة العادية يوم الأحد الموافق 19 يونيو، وسيتم إعلان نتائج الدورة الاستدراكية في 19 يوليو المقبل.

يتوقع أن تنشر النتائج على موقع وزارة التربية الوطنية المغربية الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم ونتائجهم بكل سهولة.

من المهم أن يعرف الطلاب أن نتائج البكالوريا ليست تعبيرًا عن قدرتهم الفعلية وحدها، وإنما هي مجرد مرحلة من مراحل تعليمهم، وعلى الطلاب أن يتذكروا أن النجاح يأتي بالمثابرة والتحصيل الدراسي الجيد.

علاوة على ذلك، يجب على الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق النتائج المرجوة أن يبحثوا عن خياراتهم المتاحة، والتي قد تشمل اتخاذ قرار بتأجيل الدخول إلى الجامعة أو الالتحاق بمؤسسات تعليمية أخرى.

في النهاية، يجب على الطلاب أن يتذكروا أن التعلم هو رحلة طويلة ومتواصلة، وأن نتائج البكالوريا لا تحدد مصيرهم النهائي، بل هي مجرد بداية لمستقبلهم المهني والأكاديمي.