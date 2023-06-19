استعلم الآن.. نتائج البكالوريا 2023 المغرب bac.men.gov.ma résultat موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا

نتائج البكالوريا 2023 المغرب bac.men.gov.ma résultat موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا

نتائج البكالوريا 2023 المغرب bac.men.gov.ma résultat موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا،تم إعلان نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية وهي متاحة الآن لجميع الطلاب عبر الطريقة الجديدة المتاحة على موقع taalim.ma وموقع bac.men.gov.ma المملوكان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي.

سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب الدورة العادية منتصف الليل ليوم 18 يونيو حتى صباح يوم 19 يونيو، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية من نفس الامتحان يوم 13 يوليوز.

يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المغربية هو الموقع الأول الذي يجب على الطلاب زيارته للاطلاع على نتائج البكالوريا المغربية 2023. يحتوي الموقع على معلومات مهمة حول الإعلان عن النتائج والتواريخ الممكنة لها، وكذلك كيفية عرض النتائج والحد الأقصى والحد الأدنى من الدرجات لاجتياز البكالوريا. لذلك، يعتبر الموقع الرسمي هو المصدر الرئيسي للمعلومات حول نتائج البكالوريا المغربية 2023.

نتائج البكالوريا 2023 المغرب

للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا عبر موقع bac.men.gov.ma أو taalim.ma أو من خلال رسالة SMS على الهاتف، وآخر وسيلة نشر لوائح المترشحين الناجحين بمؤسساتهم التعليمية.

نتائج البكالوريا 2023 عبر bac.men.gov.ma

يوفر الموقع المعدل الذي تم الحصول عليه والميزة والنتيجة ناجحة أو غير ناجحة، ولعرض النتيجة يتم تنفيذها برقم مسار (حرف + 9 أرقام) بالإضافة إلى إدخال رمز الحماية المكون من صور.

الدخول إلى الموقع bac.men.gov.ma واستعمل رقم مسار الخاص بك في الاطار المخصص والشرح كما في الصورة.

نتائج البكالوريا 2023 عبر bac.men.gov.ma

نتائج البكالوريا 2023 taalim.ma

بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المغربية، يمكن للطلاب استخدام عدة مواقع أخرى للحصول على نتائج البكالوريا المغربية 2023، مثل موقع مصاري وموقع المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب. كما يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر الرسائل القصيرة المقدمة من الوزارة المسؤولة عن الامتحان.

بعد الدخول عبر الرابط: www.taalim.ma

البحث عن رابط “استعلام عن نتائج الباكالوريا”.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب الموجود في بطاقة التعريف الوطنية.

اختيار السنة الدراسية الصحيحة وتحديد نوع الباكالوريا الممتحن عليها.

النقر على زر “استعلام” للحصول على نتائج باك BAC.

نتائج البكالوريا 2023 عبر SMS

بعد الدخول لحسابكم مسار متمدرس Massar moutamadris

massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account

1- اضغط على خانة الاسم في الأسفل

2- ثم بياناتي الشخصية

3- ثم في الصفحة الموالية نقوم بتعديل أو ادخال الهاتف المرعوب

4- مزود الخدمة: اتصالات المعرب – أو اورنج – أو انوي

5- ثم اختيار: هاتف شخصي للمترشح(ة) أو هاتف الأب أو هاتف الام

6- ثم: حفظ.

يتساءل العديد من الطلاب في المغرب الذين أدوا امتحان البكالوريا للعام الدراسي الحالي عن موعد إعلان نتائج البكالوريا المغربية لعام 2023. وبعد تحديد وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لإعلان النتائج، أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في المغرب في 19 يونيو من هذا العام.

ومنذ انتهاء الطلاب من امتحانات البكالوريا، أصبح السؤال الأهم هو متى ستتم إعلان نتائج البكالوريا في المغرب 2023، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط المخصص لذلك مع إدخال رقم التسجيل الخاص بهم.

من الجدير بالذكر أن النتائج قد لا تظهر على الفور على جميع المواقع، ويمكن أن تستغرق بعض الوقت لإظهارها على بعض المواقع، وذلك حسب سرعة تحديث هذه المواقع. ولذلك، يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المغربية هو المصدر الأكثر موثوقية والأول الذي يجب على الطلاب زيارته للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة بشكل دائم.