" الإسكان": وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية يزور مدينة العلمين الجديدة ويتفقد أهم معالمها

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية ضم سفراء دول (الأورجواي وكوبا وبنما وجواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وإكوادور وتشيلي)، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، يرافقهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأمريكية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

 

وبدأت الزيارة باستقبال وفد سفراء أمريكا اللاتينية، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يوضح عددًا من المشروعات الجارية بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وقد طرح الوفد عدة أسئلة عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة الاقتصادية بها، ومكوناتها.

 

ثم قام سفراء أمريكا اللاتينية بجولة تفقدية بالمشروعات الجارية وأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج وشملت الزيارة الممشى السياحي ثم جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالجهود المبذولة وسرعة الإنجازات على أرض الواقع، وقدموا الشكر للجميع على حسن الاستقبال والضيافة.

 

جدير بالذكر أن منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجًا بمراحل التشطيب، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الشائع عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط.

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