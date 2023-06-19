أول الغيث برونزية لديانا شعبان في الجمباز الايقاعي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين 20

حصول اللاعبة ديانا شعبان لاعبة منتخب مصر للجمباز الايقاعي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق مجموع الجولات أول الغيث برونزيتان لمصر في أولى منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تقام في العاصمة الألمانية برلين وتشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 190 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية وتشارك مصر في 15 رياضة منهم، وكان الجمباز الإيقاعي اول الرياضات التي انطلقت رسميا صباح يوم الافتتاح بمباريات التقسم، وجاء المنافسات الرسمية في اليوم التالي، حيت اسفرت عن فوز لاعبة الجمباز ديانا شعبان على ميدالية برونزية وحصلت على المركز الثالث ن بينما حصلت زميلتها رحمه خالد على المركز الخامس.، وكانت فرحة المدير للجمباز د. حسين البسيوني، والمدربة زينب خالد طاغة على اعتبار إنه ا أول الغيث، وقام د. باسم التهامي رئيس البعثة ونائبة عمرو الطحاوي بالاحتفاء باللاعبتين بهدف تحميس جميع الفرق على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، وتقام اليوم نهائيات الجمباز الايقاعي ٤ سباقات ( شريط - طوق - كرة - حبل) حيث تشارك فيهم ديانا شعبان، رحمة خالد

حماس شديد في البعثة المصرية

تركت أول ميدالية مصرية الكثير من أجواء التفاؤل لدى البعثة المصرية والتي تعيش في حالة معنوية مرتفعة عقب لقائهم بوزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي والذي حرص على أن يلتقط معهم صور تذكارية مع كل فريق من فرق مصر المختلفة، كما حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي رغم ازدحام جدولة اليومي بلقاءات مع عدد من الامراء والشيوخ والوزراء بالاتصال بالمهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري وحمله بتحية خاصة لصاحبة أول ميدالية لمصر في الألعاب، ووعده بقيامة بتحميس اللاعبين والذهاب اليهم اثناء المنافسات.حيث يشهد اليوم انطلاق المنافسات الرسمية في العاب القوى والسباحة ففي العاب القوي هناك سباق قبل النهائي ٢٠٠ متر يشارك فيه محمود البهواشي وايه نصر وربع النهائي وثب طويل يشارك فيه محمد عبود ومحمود البهواشي، اما السباحة٥٠م حرة فهناك سباق ربع النهائي يشارك فيه سلمي شبانه وادهم البيلي، و٥٠ م صدر نصف النهائي ادهم البيلي،وسباق ١٠٠ م حره نصف نهائي، يشارك فيه سحر ايوهاشم وشهاب الدين عادل ١٠٠ م ظهر ربع النهائي سحر ابوهاشم،وسباق ٢٠٠ م حره نصف النهائي يشارك فيه شهاب الدين عادل،واخر سباقات السباحة ٢٥ م حره نصف النهائي تشارك فيه سلمي شبانه

انطلاق التقسيم وبدء الكشف الصحي

وتشهد اليوم مباريات التقسيم في الفروسية تقسيم مستوCIي تشارك فيه اللاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني أما الهوكي فتقام مباراة بين منتخبي مصر والمانيا، أما في كرة القدم فتقام مباراة بين منتخبي مصر النمسا، وفى تنس الطاولة تقسيم بنين، وفى كرة السلة بناتبين مصر وقبرص، وتقسيم البولينج، والجودو تقسيم بنين وبنات من خلال مصطفي عبدالمجيد وياسمين محمد سليم، وتقسيم البوتشي، والريشة الطائرة فردي بنين من خلالخالد رأفت وعبدالرحمن صلاح، والدراجات تقسيم ٥ كم من خلال ايمان سيد زين،وحسام شعبان وتقسيم ٣ كم يشارك فيها سما السيسي، مارين بولس، وتقسيم التنس الفردي اللاعب سيد حمدي مع لاعب من هولندا،و تقسيم زوجي موحد سيدات مريم بدر وسلمي احمد مع تشيلي، وتقسيم زوجي موحد رجال سيد حمدي وعبدالرحمن ابراهيم مع اسبانيا، وسيد حمدي وعبدالرحمن ابراهيم مع لاعب من تشيلي مريم بدر وسلمي عبدالعال مع لاعبه من البرازيل، ومريم بدر وسلمي عبدالعال مع لاعبه من الامارات، اما تقسيم رفع الأثقال هناك تقسيم كل الرفعات بنين وبنات،

ورغم إنه ا مباريات في التقسيم الا أنها تشهد حماس شديد من اللاعبين، وكانت اللجنة الفنية لكل رياضة قد عقدت اجتماعا فنيا مع المدربين أوصت خلالها بضرورة الالتزام بقواعد الألعاب والمسابقات في الاولمبياد الخاص، وان يلتزم كل لاعب بقواعد التقسيم وقامت كل لجنة فنية لكل رياضة بتحذير من يخالف القواعد بعملية استبعاد اللاعبين المخالفين.

وصرح د. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بأن عمليه التقسيم هذه يعطى مزيدًا من الأجواء الرائعة والمميزة على منافسات دورة الألعاب، إذ نشهد مستويات متساوية وندية محتدمة بين جميع اللاعبين والفرق المشاركة في دورة الألعاب. وأن جديد هذا العام بالنسبة لألعاب القوى والسباحة سيتم وضعهم في مستويات، وداخل هذه المستويات سيكون هناك تقسيم.

ويختلف برنامج التقسيم للرياضات الجماعية مثل كرة القدم والجمباز وكرة الريشة، إذ تنطلق سلسلة من المنافسات التحضيرية بين الفرق المشاركة في الرياضات الجماعية، وسيكون التقسيم في هذه الحال يعتمد اعتمادا أساسيًا على مستوى وكفاءة الفريق ككل وليس بشكل فردي كما هو الحال في الرياضات الفردية.

وحرصت لجنة الحكام الرئيسية على أن يتواجد في كل فئة مقسمة 3 رياضيين كحد أدنى و8 رياضيين كحد أقصى، وعلى أن تكون مستويات اللياقة البدنية والخبرات الرياضية لا تتجاوز 15% بين جميع الفرق المشاركة سواء في الرياضات الجماعة أو الرياضات الفردية على حد سواء.

كما انطلق برنامج الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين، حيث رافق لا عبى مصر في عمليات الكشف د. أحمد حسب طبيب البعثة، وسيتم خلال برنامج معلن بإجراء الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين وفق الرياضات وليس الدول، وسيتم توقيع الكشف الصحي على اللاعبين في ثماني فروع، وسيم صرف النظارات اللازم لكل لاعب يحتاج اليها، وتوزيع الأحذية الرياضة على اللاعبين الذين سيقوم بإجراء اكبر عدد من الكشوفات الثمانية.

والبرامج الصحية أُطلقت عام 1997م يهدف إلى تقديم كشوفات طبية مجانية في مجالات مختلفة وتعليم لاعبي الأولمبياد الخاص في بيئة ترحيبية وممتعة بالإضافة إلى تدريب المتخصصين الصحيين والطلاب على اجراء كشوفات صحية للاعبين لتحسين جودة حياتهم الصحية

