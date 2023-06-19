استعلم الآن.. نتائج الجهوي 2023 أولى باك جميع الشعب bac.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية

نتائج الجهوي 2023 أولى باك جميع الشعب bac.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية

نتائج الجهوي 2023 أولى باك جميع الشعب bac.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية،سيسعدني إطلاعكم على أن نتائج الامتحان الجهوي الأولى باك 2023 في المغرب ستكون متاحة حصريًا على موقع Taalim.ma، وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي يديره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والمخول لنشر نتائج الدورة العادية والدورة الاستدراكية. من المقرر الكشف نتائج الامتحان الوطني في 19 يونيو، ومن ثم سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الأولى باك 2023 بعد فترة قصيرة، ونأمل أن تكون هذه الفترة بين يوم واحد وأسبوع. لذا، ننصحكم بزيارة موقع Taalim.ma للحصول على النتائج الحصرية.

كيف اطلع على نقطة الجهوي في مسار؟

يمكنكم الإطلاع على بيان نقط كاملا للامتحان الجهوي 2023 بتباع هذه الخطوات:

أولا يجب تفعيل حساب taalim.ma وذلك بإستعمال البيانات التالية:

اسم المستعمل (البريد الإلكتروني): [email protected] القن السري (mot de passe): القن السري تسلمه الإدارة للتلاميذ لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

يجب تفعيل حساب Taalim.ma وذلك من خلال فضاء متمدرس Moutamadris، قم أولا بالولوج إلى فضاء متمدرس عبر الرابط

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account

ثم ادخل كلمة السر الخاصة بك والتي حصلت عليها من المؤسسة التعليمية التي تدرس بها ثم قم بتغيير كلمة المرور إلى اخرى جديدة.

نتائج الجهوي 2023 أولى باك جميع الشعب bac.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية

طريقة الولوج إلى خدمة مسار Massarservice والاطلاع على نتائج اولى باك 2023

1- الولوج إلى فضاء التلاميذ مسار عبر البوابة الالكترونية الرسمية للوزارة massarservice.men.gov.ma:

2- قم بتغيير كلمة المرور الأولية عند ولوج الفضاء الخاص بكم

3- ستظهر لك واجهة فضاء المتمدرس Moutamadris الخاصة بك، اضغط على خانة التمدرس الموجودة على اليمين للإطلاع على النقط والنتائج:

4- إضغط على الخانة التي تحمل صورتك للاطلاع على بيانتك الشخصية أو تغيير كلمة المرور والاطلاع على الرسائل المرسلة من الوزارة.

نتائج الجهوي 2023 عبر bac.men.gov.ma

نتائج الجهوي 2023 يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج الباك من خلال الخطوات التالية البسيطة:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم المغربية.

ثم ادخال رقم المسار.

ثم ستظهر أمامك البيانات الخاصة بك كاملة.

حيث سيظهر اسم الطالب ونسبه.

كذلك أيضًا سيتضح الميزة والشعبة وكل ما يخصه.

تائج الجهوي اولى باك 2023 عبر موقع Taalim.ma