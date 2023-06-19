نتائج الجهوي اولى باك 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma وموقع Taalim.ma

ظهرت الآن.. نتائج الجهوي اولى باك 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma وموقع Taalim.ma

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نتائج الجهوي اولى باك 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma

نتائج الجهوي اولى باك 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma وموقع Taalim.ma،أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب عن صدور النتائج الأولية لامتحان البكالوريا الجهوي الموحد للعام الدراسي 2023، وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد الأولى باك 2023 بشكل حصري على موقع taalim.ma، لكلا الدورتين العادية والاستدراكية. ومن المتوقع أن يتم الكشف نتائج الامتحان الوطني يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، قبل الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد الأولى باك 2023. لذا، يرجى الاطلاع على موقع taalim.ma للحصول على النتائج الحصرية.

نتائج اولي البكالوريا 2023 الجهوي المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حرصها على تسهيل عملية الاطلاع على نتائج البكالوريا 2023، وذلك من خلال تقديم ثلاث طرق رسمية للطلاب. يمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم عبر الموقع الرسمي bac.men.gov.ma أو الموقع Taalim.ma، كما يمكنهم استخدام خدمة الرسائل القصيرة (SMS) للحصول على النتائج. تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الوزارة لتيسير عملية الاطلاع على النتائج وتحقيق أفضل تجربة للطلاب، وتعكس حرصها على تحسين جودة التعليم وتعزيز التواصل مع المجتمع التعليمي.

نتائج اولي البكالوريا 2023 الجهوي المغرب

نتائج الجهوي2023 عبر bac.men.gov.ma

يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج الباك من خلال الخطوات التالية البسيطة:

تائج الجهوي اولى باك 2023 عبر موقع Taalim.ma

  • قم بتسجيل الدخول على موقع taalim.ma
  • ثم قوم بتفعيل حسابي على taalim.ma عن طريق إدخال رقم الطريق والرمز السري.
  • من ثم يُرجى إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك عبر كود المصار.
  • يجب عليك بعد ذلك ادخال الرمز السري الخاص بالمرشح.
  • ثم قم بكتابة البريد الإلكتروني.
  • عليك أن تفرق بين كل من كود الدخول الفضاء وكود الدخول للبريد الإلكتروني.
نتائج الجهوي اولى باك 2023 برقم المسار عبر bac.men.gov.ma وموقع Taalim.ma

المواد الموجودة في الجهوي

شعبة علوم تجريبية

  • الرياضيات الفيزياء والكيمياء Physique et Chimie FR.
  • علوم الحياة والأرض Sciences de la Vie et de la Terre.
  • الفلسفة الإنجليزية العربية
  • التاريخ الجغرافيا التربية الإسلامية الفرنسية الترجمة
  • اللغة الألمانية اللغة الاسبانية
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