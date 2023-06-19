تفاصيل اجتماع روءساء الأندية الجماهيرية مع احمد دياب رئيس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد رؤساء الاندية الجماهيرية المصري والاتحاد والاسماعيلي واسوان وغزل المحلة اجتماعا مع النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية، حيث تم خلاله مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الاندية من اجل تعظيم مواردها.
 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره كامل أبوعلى رئيس النادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، واللواء أبوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، ومحمد شيحة نائب رئيس النادي الاسماعيلي، والحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، على تفويض رئيس الرابطة النائب أحمد دياب، للتنسيق مع الجهات المسؤولة في هذا الشأن.
 

وانتهى الاجتماع لتحديد موعد للقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، والسيد رئيس مجلس ادارة الشركة الراعية خلال الإسبوع الحالي.

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