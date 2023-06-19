رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير يصل الإمارات لحضور قرعة كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصل عصر اليوم إلي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول (كرة القدم المصغرة ) أحمد سمير سليمان لحضور حفل قرعة كأس العالم للميني فوتبول والذي  سيقام غدا الثلاثاء 28 يونيو  وستحتضن إماراة  رأس الخيمة فاعليات بطولة كأس العالم في الفترة من 26 أكتوبر وحتي 4 نوفمبر 2023 بمشاركة 32 دولة يتم تقسيمها إلي 8 مجموعات بمشاركة 7 منتخبات عربية وإفريقية مصر، الإمارات، لبنان، تونس، العراق، ليبيا، غانا الجدير بالذكر أن منتخبنا المصري تأهل إلي كأس العالم بصفته بطل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في نيجيريا وقد بدأ توافد رؤساء الإتحادات المشاركة في القرعة منذ صباح اليوم وكان أول الوصول رئيس الإتحاد الدولي للميني فوتبول فيليب جودا وسينطلق حفل القرعة غدا الثلاثاء 20 يونيو  بالإمارات العربية المتحدة - إماراة رأس الخيمة  2023 الخامسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات  بالتوفيق لمنتخبنا الوطني المصري وفي إنتظار مجموعة مصر وأكد رئيس الإتحاد أحمد سمير أننا هدفنا الرئيسي هو إسعاد الشعب المصري كما أسعدناهم بفوزنا ببطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا وإعتلينا عرش إفريقيا ونتمني دعم الإعلام لمنتخبنا وتوفير كافة الظروف لهذا المنتخب البطل، خالص الأمنيات والتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم مميز لهذا الحدث العالمي
 

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