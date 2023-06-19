الشباب والرياضة: انطلاق بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٣ بمدينة العريش في شمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للاتحادات النوعية عن افتتاح بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك لأول مرة تحت رعاية الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء.

وتقام البطولة تحت شعار "مبادره وطن واحد" بمشاركة٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء، وتمثل إحدى البطولات المؤهلة مباشرةً لبطولة العالم في الطاولة والدومينو المقامة في مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام البالغ بأبناء محافظة سيناء، وبناءً على ذلك تم الاستقرار على إقامة البطولة في محافظة شمال سيناء لأول مرة، علاوة على التعاون مع وزارة الثقافة من خلال عرض مسرحية للفنان أشرف عبدالباقي والنجوم الشابة على مسرح قصر الثقافة.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر إلى أبناء محافظة شمال سيناء، على التعاون المثمر والبناء في استقبال البطولات المميزة، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير نيابةً عن وزير الشباب والرياضة.

كما لفت الوزير إلى اهتمام مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ أعمال التنمية بسيناء لا سيما مجلس القبائل والعائلات المصرية، متوجهًا بالشكر والتقدير لكارمن ساهم فى هذا الحدث الهام على أرض الفيروز وأخص بالذكر مجلس القبائل العربية والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، والتقدير للسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكافة الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة وشبابنا وأهالينا فى شمال سيناء.



ومن جانبه، أكد أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في في جميع المحافظات بشكل عام وإقامة بطولة استثنائية على ارض الفيروز لأهلي سيناء بشكل خاص.

وأشار بكري أن البطولة ستكون مؤهلة بشكل مباشر إلى بطولة كاس العالم المقامة في مقدونيا وأمريكا، لذلك ستشهد منافسة قوية بين كل المشاركين في البطولة لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وعبر مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن سعادتهم باستقبال البطولة لأول مرة والاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بأبناء سيناء وإقامة أول بطولة مؤهلة لكأس العالم من على أرض الفيروز بمدينة العريش، مؤكدين أن المجلس يسعي بالتعاون المثمر مع كل من شارك في إقامة البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بها على أن تكون محافظة شمال سيناء في القريب منمبر لاستضافة جميع البطولات في أي وقت.

وجاءت بطولة «سيناي» تنفيذًا لتوصيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية في المحافظات والسعي نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسي تلك الألعاب لممارستها في جو صحي وتكوين منتخبات قومية تمثل مصر في البطولات العالمية للإتحاد إطلاقا من اهتمام الدولة بكافه احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى تفكير الوزارة في إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية جاء من هذا المنطلق لا سيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.

يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية هو اتحاد نوعي يتبع وزارة الشباب والرياضة، ويشمل على أكثر من ٧ ألعاب مختلفة من بينهم الدومينو وطاولة الزهر.

حضر الافتتاح كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،الاستاذ ايهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة،احمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية بالإضافة نخبة من الفنانين والإعلاميين وبعض من رموز قيادات القبائل العربية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة مدينة العريش بشمال سيناء غدا الثلاثاء يفتتح خلالها عددا من المنشآت الشبابية منها الملعب المطور بمركز شباب أحمد منسى وملعب مركز شباب بئر العبد، ومركز شباب سالم الهرش ونادى ٦ اكتوبر برمانة، وافتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات لذوى الهمم والمشاركة فى ماراثون الرياضة من اجل التنمية، وتفقد معرض الاشغال اليدوية للفتيات وحضور جانب من بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية.