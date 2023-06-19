رسميا الآن.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول iq عبر موقع نتائجنا [جميع المحافظات]

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول iq عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول iq عبر موقع نتائجنا [جميع المحافظات]،من المقرر أن يتم نشر نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية على موقع ملازمنا خلال الساعات القادمة، وفقًا لتقارير الوزارة الأخيرة. وقد أعلنت الوزارة أنه تم اكتمال الامتحانات وبدأت عملية تصحيح الأوراق والتحقق من الدرجات، وسيتم نشر النتائج رسميًا على بوابة الوزارة وموقع نتائجنا الخاص بطلاب العراق في جميع المستويات التعليمية. كما يعمل فريق نجوم مصرية على توضيح الطريقة الصحيحة للاستفادة من التقنية الإلكترونية لاستخراج النتائج بسهولة ودون الحاجة إلى الانتقال إلى المدارس، بهدف تسهيل وتحسين تجربة الطلاب في الحصول على نتائجهم.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق

تُعد المرحلة المتوسطة في العراق من أهم مراحل التعليم، إذ تُؤهل الطلاب فيها لمرحلة الإعدادية، ويُحددون خلالها اختصاصاتهم الدراسية. ويتأهل الطالب في المرحلة الإعدادية إلى الجامعة بناءً على مجموعاته الدراسية. ولذلك، تحظى المرحلة المتوسطة بأهمية كبيرة بالنسبة للطلاب في تحديد مستقبلهم. وحاليًا تجري الامتحانات في هذه المرحلة بشكل جيد، حيث تم تصميم بعض المواد بصعوبة تفوق مستوى الطلاب المتوسطين لتمييز المتفوقين. ويُختتم الامتحان الخاص بالمرحلة المتوسطة في 17 يونيو، ويتم بعدها تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، ويتم الإعلان عن النتائج رسميًا خلال أسبوع.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول iq عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط

وفّرت وزارة التربية في العراق موقع إلكتروني باسم "نتائجنا"، وهو موقع يتبع الوزارة، يتيح للطلاب والطالبات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق بسهولة من خلال اتباع الخطوات المحددة.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني “نتائجنا”.

انتقل إلى صفحة “نتائج الصف الثالث المتوسط” من خلال النقر على زر الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، اضغط على رمز “تقارير الدراسة”.

تم اختيار “نتائج الدور الأول”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يجب كتابة جميع معلومات الطالب المطلوبة على الموقع والتحقق من صحتها.

اضغط على أيقونة استعلام، وستظهر لك النتيجة على الفور.

موقع وزارة التربية العراقية استعلام عن نتائج الطلاب

سيتم قريبًا نشر نتائج الامتحان الدور الأول لسنة 2023 للصف الثالث المتوسط على موقع وزارة التربية العراقية، ويمكن الحصول عليها عن طريق إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب. تتميز هذه الميزة المهمة بموقع الوزارة عن غيره من المواقع التي تقدم نتائج لجميع المحافظات في ملف واحد. وللحصول على النتائج، يجب اتباع طريقة الاستعلام المحددة على موقع وزارة التربية العراقية.

عليك الولوج على رابط موقع وزارة التربية العراقية

تحديد من الخدمات نتيجة الثالث المتوسط.

ادخل رقم المقعد الخاص بك.

حدد المحافظة التابع لها.

انقر على عرض النتيجة.

طريقة استخراج نتائج الدور الأول

وفّرت وزارة التربية العراقية عدة منصات إلكترونية للحصول على نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري 2022-2023، ويمكن الوصول إليها عن طريق رابط موقع "نتائجنا" وتحميل الدرجات للطلاب باتباع الخطوات المحددة.