عاجل.. تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

إنجلترا
إنجلترا

 

أعلن المدير الفني ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في المواجهة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجارى.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة مقدونيا الشمالية

وجاء تشكيل إنجلترا لمواجهة مقدونيا الشمالية على النحو التالى:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – ديكلان رايس – جوردان هيندرسون

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – ماركوس راشفورد

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ويتواجد كلا المنتخبين في المجموعة الثالثة من تصفيات «يورو 2024»، بجانب كل من منتخب أوكرانيا وإيطاليا ومالطة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، في المقابل يأتي مقدونيا الشمالية في المركز الثالث بـ3 نقاط. 

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