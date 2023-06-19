مبروك النجاح..نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 الدور الأول العراق عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 الدور الأول العراق عبر موقع نتائجنا،يتصدر بحث الطلاب المتوسطين في مختلف محافظات العراق كلمة "نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول"، حيث يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج المتوقعة في الأيام القادمة. سيتم الإعلان عن النتائج على رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول وموقع "نتائجنا" وموقع وزارة التربية العراقية بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في جميع الكنترولات على مستوى المديريات التعليمية في العراق، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول لجميع المحافظات.

نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع نتائج الامتحانات الوزارية "نتائجنا" فور إعلان النتيجة وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظات في كافة أنحاء العراق. وسيتم تفعيل رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في محافظات بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، الأنبار، بابل، ديالى، القادسية، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، صلاح الدين، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 الدور الأول العراق عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا الثالث متوسط 2023 الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية بان نتيجة الثالث المتوسط سيتم اعتمادها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة والتي يستطيع الطلاب الحصول عليهم بشكل رسمي عبر موقع الوزارة وكذلك موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء

يمكن لكافة الطلاب في المحافظات العراقية ومن بينها محافظة كربلاء الحصول علي نتيجة الدور الأول بشكل رسمي وذلك بعد اعتماد النتيجة بشكل نهائي من قبل وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

تعلن نتائج الثالث متوسط الدور الأول من الترم الثاني تباعا كل محافظة على حدة عندما تنتهي الوزارة من تصحيح علامات الطلاب في جميع المواد الأكاديمية لهذا العام نتائجنا قيد التنفيذ الامتحان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

اعلان نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023

يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 20 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، وتأخذ عمليات التصحيح وقتًا طويلًا نظرًا لعدد المواد المختلفة ولأن التصحيح يتم في بغداد. وتظهر النتائج الخاصة بجميع المحافظات بعد اعتمادها من وزارة التربية في وقت واحد، وهذا ينطبق أيضًا على نتائج السادس الإعدادي.

من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، بعد عيد الأضحى المبارك وليس قبل ذلك. ويمكن الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بصيغة pdf عبر موقع "نتائجنا" وكذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية. كما يمكن الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي في محافظة نينوى عبر الموقع نفسه أو عبر موقع وزارة التربية العراقية.

استعلام نتائج الثالث المتوسط العراق 2023

يتوجب على الطلاب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، بما في ذلك الرقم الامتحاني، للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول. وفي الوقت الحالي، تجري عمليات التصحيح للثالث المتوسط في مراكز التصحيح في محافظة بغداد، وهذا ينطبق على الصفين الثالث المتوسط والسادس الإعدادي. تأتي هذه الخطوات لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير الوقت والجهد في البحث عن النتائج.

ومن المهم أن نشير إلى أن العديد من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أكدوا أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المحافظات العراقية تتم بجهد كبير ومتابعة دقيقة، مما يؤكد التزام الوزارة بتوفير نتائج دقيقة وموثوقة للطلاب.