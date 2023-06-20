الصين تخفض معايير الإقراض لأول مرة في 10 أشهر لدعم الاقتصاد



خفضت الصين معايير الإقراض الثلاثاء 20 يونيو حزيران، في أول تسهيل من نوعه في 10 أشهر في ظل سعى السلطات إلى دعم انتعاش متباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي التيسير النقدي الأخير في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

خفضت بكين معدل الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام 10 نقاط أساس إلى 3.55%، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل 5 سنوات إلى 4.20 من 4.30%.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 32 متعاملًا في السوق أن جميع المشاركين توقعوا خفض في كلا السعرين.

وكان بنك الشعب الصيني قد خفض معدلات الفائدة على المدى القصير والمتوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه على وشك الشروع في جولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي.

واجتمع مجلس الوزراء الصيني يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي.

خفضت العديد من بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو أيار أن التعافي يتعثر.