الصين تخفض معايير الإقراض لأول مرة في 10 أشهر لدعم الاقتصاد

الاقتصاد
بوابة الفجر


خفضت الصين معايير الإقراض الثلاثاء 20 يونيو حزيران، في أول تسهيل من نوعه في 10 أشهر في ظل سعى السلطات إلى دعم انتعاش متباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي التيسير النقدي الأخير في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

خفضت بكين معدل الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام 10 نقاط أساس إلى 3.55%، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل 5 سنوات إلى 4.20 من 4.30%.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 32 متعاملًا في السوق أن جميع المشاركين توقعوا خفض في كلا السعرين.

وكان بنك الشعب الصيني قد خفض معدلات الفائدة على المدى القصير والمتوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه على وشك الشروع في جولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي.

واجتمع مجلس الوزراء الصيني يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي.

خفضت العديد من بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو أيار أن التعافي يتعثر.

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتائج البكالوريا 2023 المغرب bac.men.gov.ma résultat موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا

عاجل.. الآن نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 بعد الامتحان

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الساحر

الآن.. حل نموذج إجابة امتحان الفرنساوي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023: عاجل الآن إجابة امتحان العربي ثانوية عامة 2023 حل بوكليت اللغة العربية الصف الثالث الثانوي

عاجل.. حكم قضائي بحبس أسطورة الأهلي

نتائج بكالوريا 2023 المغرب 2023 men.gov.ma رابط نتائج الباك المغرب.. باك حر bac.men.gov.ma 2023 نتائج البكالوريا بالمغرب ٢٠٢٣

عاجل - "شاومينج بيغشش".. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. تسريب امتحان الفرنساوي