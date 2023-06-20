"Airbus" تبرم أكبر صفقة طائرات في التاريخ

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقعت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية Airbus اتفاقًا مع شركة IndiGo للطيران منخفض التكلفة، وذلك لتوريد 500 طائرة نحيفة البدن موديل A320 لشركة الخطوط الجوية الهندية.

وتعد الكميات المتفق عليها هي الأكبر بالنسبة لأي شركة طيران خلال صفقة واحدة.

من جانبه صرح بيتر إلبرز الرئيس التنفيذي لـIndiGo -أكبر شركة طيران هندية من حيث الحصة السوقية- بأن تلك الصفقة هي مجرد بداية، وأن هناك المزيد في المستقبل، في ظل نمو الهند وكذلك سوق الطيران الهندي.

فيما سيتم توصيل الطائرات على مدار الفترة ما بين 2030 و2035.

وكانت بيانات Barclays أظهرت مطلع الشهر الجاري، أن شركات الطيران الهندية هي صاحبة ثاني أكبر سجل للطلبات بعد أميركا التي تأتي بالمرتبة الأولى.

من جانبها قالت شركة Airbus إن إجمالي عدد الطائرات التي طلبتها الشركة الهندية منها بلغ 1330 طائرة.

وكانت شركة طيران ناس للطيران الاقتصادي السعودية وقعت اليوم أيضًا على اتفاقية مع شركة Airbus لشراء 30 طائرة بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال أي ما يعادل 3.73 مليار دولار. 

Elfagr.org

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