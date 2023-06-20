عاجل إجابة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 حل بوكليت اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي

امتحانات الثانوية العامة 2023: عاجل إجابة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 حل بوكليت اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

 إجابة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 حل بوكليت اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي، بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان اللغة الفرنسية للدور الأول لعام 2023، نوفر لهم حصريًا نموذج أجابة الامتحان النموذجي، ويتضح من خلال النموذج النموذجي أن الامتحان كان في مستوى متوسط للطالب، حيث كانت معظم الموضوعات سهلة، باستثناء بعض النقاط التي تحتاج إلى فهم أفضل في جزء الوثيقة، وكانت الإجابات متضاربة بين الطلاب في بعض النقاط في الاختيارات.

ويعكس ذلك الاهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتصميم الامتحانات وضمان العدالة والموضوعية في تقييم أداء الطلاب، ونأمل أن يساعد هذا النموذج النموذجي الطلاب على تقييم أدائهم وتحسين نتائجهم في امتحان اللغة الفرنسية.

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يجري الآن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للطلاب الذين اختاروا اللغات التالية: الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وذلك وفقًا لاختيارهم للغة الأجنبية الثانية منذ الصف الأول الثانوي، وعادة ما يفضل الطلاب اللغة الفرنسية نظرًا لشيوعها في مصر وسهولة تعلمها، وقد خرج الطلاب الآن رسميًا من أداء الامتحان الخاص بإتمام شهادة الثانوية العامة، وبالتالي، يمكننا الآن نشر الإجابات الكاملة لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالصور.

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تم إجراء امتحان اللغة الفرنسية اليوم بشكل هادئ وسلس في اللجان، وخرج الطلاب من مدارسهم وسط فرحة عارمة بسبب سهولة الامتحان، الذي جاء كتعويض عن اللغة العربية التي كانت بها بعض الغموض في أغلب الأسئلة ولم يكن مباشرًا بشكل كافٍ لهم، وفي صلب الأخبار المتعلقة بالامتحانات، تأكد لنا أنه يتم بالفعل تسريب الإجابات إلى الطلاب فور دخولهم اللجان وليس قبلها، مما يشير إلى أن عمليات تسريب الامتحانات للثانوية العامة تتم من داخل اللجان وأثناء الوقت المخصص للامتحان، وليس قبله بعدة ساعات أو أيام، على الرغم من الشائعات التي تدعي نشر أوراق غير حقيقية ومزيفة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انعقاد اللجان.

متبقي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

يوافق يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوافق يوم الأحد 25 يونيو 2023: امتحان مادتي الكيمياء – الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

يوافق يوم الأحد 2 يوليو 2023: امتحان مادتي الفيزياء – التاريخ

يوافق يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان مادة الاستاتيكا

يوافق يوم الخميس 6 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوافق يوم الأحد 9 يوليو 2023: امتحان المواد التالية الجيولوجيا – التفاضل – علم النفس

يوافق يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: امتحان مادة الديناميكا

يوافق يوم الخميس 13 يوليو 2023: امتحان المواد التالية الأحياء – الجبر – الفلسفة.

 

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