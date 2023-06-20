بنات مصر في الجمباز يحققن ذهبيتين وست بروونزيات

رغم أن المانيا تعيش حاليا في فصل الصيف، الا أن الامطار تزور عاصمتها برلين من وقت لأخر، ومنذ انطلاق الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر، فلقد شهد أمس مطرا من نوع خاص على أحفاد الفراعنة عبارة عن ذهب وفضة وبرونز، خاصة في الجمباز الإيقاعي وواصلت لاعبتي مصر رحمة خالد وديانا شعبان عزفهم المنفرد وسط عاصفة من التصفيق من الجماهير التي شهدت منافسات الجمباز بقاعة المؤتمرات ميسي برلين، حيث حققت رحمة الذهبية الأولى لمصر بالطوق كما حصلت على فضية الشريط وبرونزيتين الكرة والحبل، لتضيف زميلتها ديانا شعبان الذهبية الثانية في الكرة وبرونزيتين في الشريط والطوق لترفع رصيدها إلى اربع ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات كما حصلت على المركز الخامس في الحبل، وفي العاب القوى حصلت ايه نصر على شارة مشاركة في دفع الجلة.

وحرص اللواء سيد شفيق عضو مجلس الإدارة والدكتور باسم التهامي رئيس البعثة على الحضور إلى المنافسات النهائية للجمباز وعمل جولة على باقي امكان إقامة الرياضات التي تشارك فيها مصر وتبلغ 15 رياضة، من أجل تشجيع اللاعبين وتحميسهم.

ومع زيادة وتيرة الاحداث في اليوم الثالث من أيام الألعاب يدخل لاعبو مصر في أتون المنافسات القوية ففي الفروسية تقام نهائيات مسابقات الترويض تقسيم CIمن خلال اللاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني، وفى الهوكي في مرحلة النهائيات مجموعات (بلجيكا - المانيا - اسبانيا-مصر، حيث تلتقي مصر مع اسبانيا في المباراة الأولى وفى المباراة الثانية تلتقي مصر مع المانيا أما في كرة القدم فتشهد مباريات التقسيم لقاء مصر مع اروبا، اما في تنس الطاولة فهناك مباراة في تقسيم زوجي رجال

وتتواصل الاحداث والمباريات المتلاحقة ففي كرة السلة بنات نهائيات مجموعات (مصر - كوت ديفوار - فنلندا – الامارات، والبداية مع مباراة مصر وكوت ديفوار، وفى الجودو هناك تقسيم بنين للاعب مصطفي عبدالمجيد، وتقسيم بنات ياسمين محمد سليم، والبوتشي هناك نهائيات فردي رجال ابراهيم رشيد، واسلام محمد، اما الريشة الطائرة فتشهد فردي بنين بين مصر والعراق ويمثل مصر خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح بالإضافة إلى مباريات اخري لم تحدد بعد.

أما الدراجات فهناك تقسيم ٥ كم طريق ويشارك فيها ايمان سيد زين وحسام شعبان، أما التنس فيشهد تقسيم زوجي موحد رجال وسيدات مريم بدر وسلمي احمد وسيد حمدي وعبدالرحمن إبراهيم، وتلقط بنات الجمباز أنفاسها بالتدريب والاستعداد لمباريات الجمباز الفني، اما رفع الأثقال فهناك نهائيات سيدات الرفعات الصدرية – الميتة واللاعبة محاسن حسن.

وتشهد أم الألعاب العاب القوي مشاركة اللاعب محمد على في نصف نهائي دفع الجلة، بينما يشارك في النهائي محمود البهواشي ٢٠٠ م عدو، وتشارك في نصف النهائي مريم محمد في دفع الجلة، وتشارك في نهائي ٢٠٠ م عدو ايه نصر، ويشهد هذا اليوم تتويج سباق ٢٠٠ م عدو البنات وتتويج سباق ٢٠٠ م عدو بنين، اما السباحة فتشهد نهائيات سباق ٥٠ م صدر والسباح ادهم اشرف، ونصف نهائي سباق تتابع ٤ x ٥٠ م حرة يشارك فيه كل من ادهم اشرف، سلمي شبانه‘ شهاب الدين عادل، سحر ابوهاشم، بالإضافة إلى نصف نهائي سباق ٥٠ م حره والذى يشارك فيه ادهم اشرف وسلمي شبانه.

هنا برلين

• شارك فريق البوتشي المصري في حدث unified experience بمشاركة النجمة الامريكية اشلي جوود وروبرت شرايفر عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الدولي، وكانت مباراة مثيرة حيث تمكن فريق البوتشي في علي ميداليات تذكارية بحضور مارك شرايفر أحد أبناء عائلة يونيس كنيدى شرايفر مؤسسة حركة الاولمبياد الخاص العالمية.وذلك ضمن الرياضات الموحدة أحد اهم مبادرات الاولمبياد الخاص والتي يشارك فيها اللاعبون المعاقين فكريا في فريق واحد مع غيرة من المعاقين.

• منتخب الريشة الطائرة التقي بالأبطال الأولمبيين الدنماركي النجم بيتر جاد ، والالماني النجم مارك زويبلير واهدي ابط

• ال الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري بعد الهدايا التذكارية الفرعونية.

*مع انطلاق منافسات الألعاب العالمية بشكل رسمي وترقبا للإعلان النتائج الرسمية فور انتهاء المسابقات قامت اللجنة المنظمة على موقعها الرسمي باعتماد اللغة العربية أحد اللغات الرسمية للألعاب مع الإنجليزية والألمانية والفرنسية والاسبانية والصينية والروسية.

مهرجان ناجح للاعبين صغار السن

اقامت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية مهرجانا لصغار السن من اللاعبين، والذي شهده عدد كبير من ضيوف الألعاب خاصة من رؤساء الوفود، والذى يهدف إلى ربط الطفل من سن عامين إلى سبع أعوام في ممارسة الرياضة والتعلق بها، حيث يعتبر البرامج الرياضية والترفيهية للأطفال ممن لديهم إعاقة فكرية، حيث يقدم البرنامج المهارات الرياضية الأساسية، مثل الجري وركل الكرة وتسديها على المرمى ورميها. كما يقدم هذا البرنامج للعائلات والمعلمين ومقدمي الرعاية وأفراد المجتمع فرصة لمشاركة متعة الرياضة مع جميع الأطفال، حيث يوفر البرنامج للأطفال المشاركين الأنشطة والألعاب التي تلبي مستويات مهاراتهم وقدراتهم الفردية، مع السماح لهم باللعب معًا في بيئة ممتعة وشمولية. ويركز البرنامج على تقدير جميع الأطفال لمواهبهم وقدراتهم، حيث يشارك الأطفال من جميع القدرات ويستفيدون جميعًا.

الجلباب المصري في مهرجان الأزياء الشعبية

أقامت اللجنة المنظمة حفلا فنيا عبارة عن كرنفال بالملابس الشعبية والتراثية، حيث حرص عدد كبير من وفود الدول المشاركة في الألعاب والبالغ عددهم 190 دولة على المشاركة في هذا المهرجان بأزيائهم الشعبية والتراثية، وشارك عدد من المصرين رجال ونساء بالجلباب المصري المميزة والجلبية الفلاحي للمرأة المصرية، وتبارى الافارقة في إظهار أزيائهم الشعبية والتي تتميز الالوان المفرحة والمبهجة فكان مهرجانا مبهجا ومفرحا في نفس الوقت، وشهد مشاركة عدد كبير من الدول المشاركة بالألعاب العالمية.