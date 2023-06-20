العنصر النسائي يظهر بقوة ثاني أيام بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم بالعريش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

 

أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء فعاليات ثاني أيام بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، التي تستضيفها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

 

وتشهد البطولة أيضا لأول مرة مشاركة العنصر النسائى، كما يتواجد أيضا حكام من النساء، لأول مرة في البطولة التي تستضيفها أرض الفيروز، ويأتي ذلك في ظل توصيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعنصر النسائي في كل الاهتمامات ومن بينها الرياضة.

 

وأكد سامح عفيفي مدير البطولة علي مشاركة  أكثر من 30 لاعبة من مختلف المحافظات، في البطولة التي تستضيفها مدينة العريش، ويعد تواجد العنصر النسائي في البطولة عنصر هام للغاية.

 

وإيمانا من الدولة بمجهودات وانجازات العنصر النسائي في جميع الرياضات، خاصة بعد حصول أكثر من لاعبة في رياضات مختلفة على بطولات وميداليات ذهبية، وكان آخرها البطلة المصري سمر حمزة لعبة المصارعة الحرة والتي حققت بطولة إفريقيا لأول مرة.

 

كما نجحت أيضا فريال أشرف بطل الكاراتيه في تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن الماضية

 

وأشار أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين كل المشاركين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.. مؤكدا أن البطولة شهدت تألق العنصر النسائي بشدة في المنافسات.

 

وأكد أيضا أن الأجواء في سيناء كلها وليست العريش فقط تعبر عن حالة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة والدليل على ذلك إقامة البطولة في أرض العريش.

 

وتقام البطولة تحت شعار مبادره وطن واحد بمشاركة ٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل  سيناء. 

 

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء أحدى البطولات المؤهلة مباشر  لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو  المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

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