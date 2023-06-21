بايدن يصف الرئيس الصيني بـ "الديكتاتور" (تفاصيل)

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الصيني شي جينبينغ بـ "الديكتاتور"، خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي في شمال كاليفورنيا.

وتأتي هذه التصريحات "الصادمة" بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، في محاولة لخفض التوتر بين القوتين العالميتين.

وساوى بايدن بين شي والزعماء "الديكتاتوريين"، قائلًا إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط/فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وتابع: "أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث".

وأشار بايدن أن المنطاد "لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا"، متابعا "عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك".