موعد صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم من معاش شهر يوليو من أجل شراء احتياجاتهم للعيد بجانب منح العيديات لأحفادهم وأبنائهم، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعجيل صرف معاشات يوليو حتى لا ينتظر المستحقين طويلًا لامتداد أجازة البنوك طوال فترة العيد وما يليها لامتداد الأجازة الرسمية حتى يوم الإثنين 3 يوليو، أي بعد معاد الاستحقاق الاعتيادى بيومين.

وأعلنت لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية إحتياجاتهم.

وقررت بدء صرف المعاشات يوم " الأحد الموافق 25 يونيو الجاري" وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.



وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الاضحى المبارك وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية إحتياجاتهم.

وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم " الأحد الموافق 25 يونيو الجاري" وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.

واضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل الي11مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29مليار جنيه شهريًا.

وفي هذا السياق تقدم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.