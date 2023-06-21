يوم علمى عن أمراض العيون بمستشفى أم المصريين فى الجيزة

نظم القسم العلمى بمستشفى أم المصريين فى الجيزة، يوما لقسم الرمد، حيث تم إلقاء محاضرة عن الأجهزة التى تستطيع قياس انكسارات الضوء داخل العين مفرقا بين انكسارات الضوء الناجمة عن القرنية وانكسارات الضوء الناجمة عن عدسة العين.

وذلك كى يتسنى للمريض معرفة مدى إفادته من عملية الليزك "تصحيح الإبصار" ومدى نجاحها قبل إجرائها أو عملية مسح العدسة أو حتى عمليات المياه البيضاء فى مراحلها الأولى.

ألقى المحاضرة د. أحمد عبد الوارث مدرس مساعد بالقصر العينى وبدعوة رئيس القسم د. ماريان جرجس استشارى طب وجراحة العيون ومدير المستشفى د. محمد ابراهيم شقوير.

فى سياق متصل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مارس الماضى، اجتماعًا لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها فى قطاع الصحة، بما فى ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبوليس، والمستشفى القبطى، فضلًا عن الموقف التنفيذى لإنشاء المعهد القومى الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومى الذى يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.